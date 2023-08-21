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Грузовик протаранил столб в Екатеринбурге

Грузовик протаранил столб в Екатеринбурге

21 августа 2023, 05:11
Фото: Е1
В Екатеринбурге грузовая машина врезалась в столб с ЛЭП. Дорожная авария произошла вечером 20 августа 2023 года.

Грузовик ехал на Шефской улице по пустой дороге. В какой-то момент транспортное средство протаранило столб, пишет Е1.

Фото: Е1

О происшествии рассказала одна из очевидиц, которая вышла в это же время на улицу, чтобы погулять с собакой. Подробности аварии в настоящий момент неизвестны.

Напомним, утром 19 августа 2023 года на Пермском тракте автотранспорт врезался в металлическое ограждение на дороге. По предварительным данным, водитель повысил скорость, после чего не справился с управлением. В аварии пострадали водитель и пассажир.

Автомобиль влетел в металлическое ограждение на Пермском тракте
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#18+#Инцидент#ЧП#Столб#Грузовик#Машина#Очевидцы#ДТП#Авария#Происшествие
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