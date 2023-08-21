Грузовик протаранил столб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Грузовик ехал на Шефской улице по пустой дороге. В какой-то момент транспортное средство протаранило столб, пишет Е1.
О происшествии рассказала одна из очевидиц, которая вышла в это же время на улицу, чтобы погулять с собакой. Подробности аварии в настоящий момент неизвестны.
Напомним, утром 19 августа 2023 года на Пермском тракте автотранспорт врезался в металлическое ограждение на дороге. По предварительным данным, водитель повысил скорость, после чего не справился с управлением. В аварии пострадали водитель и пассажир.