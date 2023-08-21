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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Губернатор Куйвашев заступился за детей мигрантов

Губернатор Куйвашев заступился за детей мигрантов

21 августа 2023, 11:20
Фото: Департамент информационной политики
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за детей мигрантов. Это случилось после того, как под публикациями о потерявшихся в Екатеринбурге на Дне города детях иностранцев стали появляться гневные комментарии.

Комментаторы решили, что дети родились не в тех странах и не с тем разрезом глаз. В результате по поручению Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области.

Планируется найти комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса. Они будут привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале «Не для протокола».

Напомним, потерявшиеся в Екатеринбурге дети являются братом и сестрой. Они нашлись через пару часов. Родители забрали их у полицейских.

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#Ирина Кирилова#Дети#Пропавшие#Потерялись#Ненависть#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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