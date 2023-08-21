Губернатор Куйвашев заступился за детей мигрантов

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Комментаторы решили, что дети родились не в тех странах и не с тем разрезом глаз. В результате по поручению Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области.
Планируется найти комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса. Они будут привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале «Не для протокола».
Напомним, потерявшиеся в Екатеринбурге дети являются братом и сестрой. Они нашлись через пару часов. Родители забрали их у полицейских.