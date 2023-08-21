Иномарка насмерть сбила лося на Режевском тракте. Погиб и водитель

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Случилось происшествие на 68 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Лось неожиданно вышел на дорогу. В результате водитель ВАЗ-21102 врезался в него. После этого автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Terrano.
Оба пострадавших скончались на месте происшествия. На данный момент по факту аварии проводится проверка. После ее завершения будет принято обоснованное решение, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, в июле 2022 года в Екатеринбурге один из водителей тоже сбил лося. Животное в результате скончалось, а водитель попал в больницу.