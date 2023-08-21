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Водитель погиб на Режевском тракте после столкновения с лосем

Иномарка насмерть сбила лося на Режевском тракте. Погиб и водитель

21 августа 2023, 04:17
Фото: 1MI

Водитель погиб на Режевском тракте после столкновения с лосем

ВАЗ-21102 столкнулся с лосем на Режевском тракте. Авария случилась утром 20 августа. В результате водитель и животное погибли.

Случилось происшествие на 68 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Лось неожиданно вышел на дорогу. В результате водитель ВАЗ-21102 врезался в него. После этого автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Terrano.

Оба пострадавших скончались на месте происшествия. На данный момент по факту аварии проводится проверка. После ее завершения будет принято обоснованное решение, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в июле 2022 года в Екатеринбурге один из водителей тоже сбил лося. Животное в результате скончалось, а водитель попал в больницу.

Черная иномарка сбила лося на ЕКАД
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#Ирина Кирилова#18+#Авария#Лось#Столкновение#ДТП#Свердловская область
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