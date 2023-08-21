Иномарка насмерть сбила лося на Режевском тракте. Погиб и водитель

Случилось происшествие на 68 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Лось неожиданно вышел на дорогу. В результате водитель ВАЗ-21102 врезался в него. После этого автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Terrano.