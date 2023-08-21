Капитальный ремонт Авроринской плотины в Черноисточинске завершится в начале ноября

Авроринская плотина находится в аварийном состоянии уже 10 лет. В 2020 году Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям граждан и постановила, что гидротехническое сооружение находится в состоянии, не позволяющем осуществлять его эксплуатацию в рабочем режиме. Аварийное состояние плотины и ее ненадлежащее содержание могут повлечь возможные негативные последствия для окружающей среды и представляют угрозу для безопасной жизнедеятельности населения.