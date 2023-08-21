Капитальный ремонт Авроринской плотины в Черноисточинске завершится в начале ноября

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Авроринская плотина находится в аварийном состоянии уже 10 лет. В 2020 году Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям граждан и постановила, что гидротехническое сооружение находится в состоянии, не позволяющем осуществлять его эксплуатацию в рабочем режиме. Аварийное состояние плотины и ее ненадлежащее содержание могут повлечь возможные негативные последствия для окружающей среды и представляют угрозу для безопасной жизнедеятельности населения.
После этого администрация Горноуральского городского округа начала подготовку проектно-сметной документации по очистке от донных отложений Авроринского водохранилища. Из бюджета Свердловской области на разработку проекта направили 5 миллионов рублей. Еще около 50 миллионов — на его реализацию.
Общий объем финансирования мероприятия за четыре года составит 442,3 миллиона рублей, из них в 2023 году — 145,6 миллионов рублей. В период с января по апрель производился вывоз обезвоженного грунта с площадки складирования в питомник города Нижний Тагил. Осенью запланировано завершение гидромеханизированных работ и рекультивация нарушенных земель, — сообщил глава Минприроды региона Денис Мамонтов.
Однако комитет не дал оценки выбранному администрацией ГГО проекта переливной плотины при ремонте Авроринской плотины. Это создает все предпосылки для дальнейшего заиливания русла реки Исток. Подобная проблема касается ремонта плотин на всех искусственных водоемах Свердловской области, считает общественник Рамиль Хакимов.
Понимаю, что даже в пределах области много прудов и рек, требующих внимания и реабилитации, но наличие у города собственного оборудования для очистки дна дает неоспоримые преимущества в одобрении заявок на участие в федеральных и областных проектах. Будем стараться начатую работу продолжать, — отметил депутат ЗакСО Владимир Радаев.
Комитет отметил обеспокоенность жителей поселка Черноисточинск в выборе технологии очистки от донных отложений пруда и в качестве выполненных работ. Депутаты законодательного собрания предложили правительству Свердловской области продолжить работу по очистке от донных отложений Черноисточинского пруда и других водоемов ГГО с использованием уже имеющегося земснаряда (специализированная водная техника для изъятия ила), а также проинформировать население о преимуществах использования выбранной технологии очистки.
Комитету спасибо, что обратили внимание на реализацию пилотного проекта в Свердловской области по экологической реабилитации водоема. Мы надеемся, что совместными усилиями добьемся того, чтобы наш Черноисточинский пруд в ближайшем будущем опять был с чистой и прозрачной водой, — сказал Рамиль Хакимов.
Отметим, специалисты начали проводить очищение дна Черноисточинского водохранилища еще 15 июня. Работы планируется закончить до 15 октября 2023 года.
Весной этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил деньги Нижнему Тагилу на начало строительства станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск, которая должна обеспечить чистой питьевой водой более 200 тысяч жителей. Мощность новой станции Черноисточинского водохранилища составит не менее 100 тысяч кубометров в сутки.
Всего в 2023 и 2024 годах на эти цели из федерального бюджета будет направлено 887 миллионов рублей, из областного — 66,7 миллиона, из местного — 105,9 миллиона рублей.