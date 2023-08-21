Мальчика не пустили в санаторий в Свердловской области из-за несделанной прививки

Директор «Обуховского» Ирина Камаева выразила сожаление о случившемся инциденте и сказала, что документы, которых не было у ребенка при себе, можно было выслать в мессенджере. Также, по словам руководительницы, предупредить родителей должны были в турагентстве. Однако директор управления образования Артинского района Елена Спешилова объяснила, что об этом должны были сказать в больнице.