Мальчика не пустили в санаторий в Свердловской области из-за несделанной прививки

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
16 августа 2023 года ребенок поехал в санаторий на автобусе вместе с остальными детьми. Вскоре главврач учреждения связалась с мамой мальчика и сообщила, что принять его не получится, так как у него не сделана прививка от кори, пишет Е1.
По словам матери, путевку она покупала в турагентстве. В путевке среди прочих необходимых вещей для санатория было указано, что нужны все вакцинации, которые есть в календаре прививок, однако о прививке от кори ничего нет.
Кроме того, как рассказала женщина, у сына медотвод. Она взяла справку о медотводе в поликлинике, однако отправлять мальчика в санаторий она больше не хочет. Свердловчанка отметила, что главврач разговаривала с ней в грубой форме и на повышенных тонах.
Директор «Обуховского» Ирина Камаева выразила сожаление о случившемся инциденте и сказала, что документы, которых не было у ребенка при себе, можно было выслать в мессенджере. Также, по словам руководительницы, предупредить родителей должны были в турагентстве. Однако директор управления образования Артинского района Елена Спешилова объяснила, что об этом должны были сказать в больнице.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области детям не хватает доз вакцин от кори. Необходимых препаратов для вакцинации нет и в аптеках.