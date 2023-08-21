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Мальчика не пустили в санаторий в Свердловской области из-за несделанной прививки

Мальчика не пустили в санаторий в Свердловской области из-за несделанной прививки

21 августа 2023, 06:20
Фото: 1MI
11-летнего мальчика не пустили в санаторий «Обуховский» в Свердловской области из-за того, что в прививочном сертификате у него не было отметки о прививке от кори.

16 августа 2023 года ребенок поехал в санаторий на автобусе вместе с остальными детьми. Вскоре главврач учреждения связалась с мамой мальчика и сообщила, что принять его не получится, так как у него не сделана прививка от кори, пишет Е1.

По словам матери, путевку она покупала в турагентстве. В путевке среди прочих необходимых вещей для санатория было указано, что нужны все вакцинации, которые есть в календаре прививок, однако о прививке от кори ничего нет.

Кроме того, как рассказала женщина, у сына медотвод. Она взяла справку о медотводе в поликлинике, однако отправлять мальчика в санаторий она больше не хочет. Свердловчанка отметила, что главврач разговаривала с ней в грубой форме и на повышенных тонах.

Директор «Обуховского» Ирина Камаева выразила сожаление о случившемся инциденте и сказала, что документы, которых не было у ребенка при себе, можно было выслать в мессенджере. Также, по словам руководительницы, предупредить родителей должны были в турагентстве. Однако директор управления образования Артинского района Елена Спешилова объяснила, что об этом должны были сказать в больнице.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области детям не хватает доз вакцин от кори. Необходимых препаратов для вакцинации нет и в аптеках.

В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
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#Инцидент#ЧП#Дети#Ребенок#Больница#Корь#Прививка#Санаторий#Конфликт#Родители#Главврач#Происшествия#Свердловская область#Елизавета Зиборова
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