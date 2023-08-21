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Молоко и мясо сомнительного качества найдены в Среднеуральске

Молоко и мясо сомнительного качества найдены в Среднеуральске

21 августа 2023, 11:34
Фото: 1MI
В Среднеуральске была выявлена животноводческая продукция сомнительного качества. Проверка на местах стихийной торговли, рынках и незаконных местах торговли была проведена в первой половине августа 2023 года.

По результатам совместного рейда Верхнепышминской ветеринарной станции и ГУ МВД по Свердловской области выявлена точка продажи мяса и молочной продукции сомнительного качества. Она располагалась на улице Строителей, 8А.

В частности, там продавалась продукция обезличенная, без подтверждающей документации. Так, неизвестно, откуда были получены продукты и безопасна ли она. Также были выявлены в хранении продукции. Не соблюдался температурный режим.

В результате владельцы точки получили предостережение.

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#Проверка#Рынок#Стихийная торговля#Незаконная торговля#Мясо#Молочная продукция#Безопасность#Здоровье#Свердловская область#Ирина Кирилова
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