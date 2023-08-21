Молоко и мясо сомнительного качества найдены в Среднеуральске

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По результатам совместного рейда Верхнепышминской ветеринарной станции и ГУ МВД по Свердловской области выявлена точка продажи мяса и молочной продукции сомнительного качества. Она располагалась на улице Строителей, 8А.
В частности, там продавалась продукция обезличенная, без подтверждающей документации. Так, неизвестно, откуда были получены продукты и безопасна ли она. Также были выявлены в хранении продукции. Не соблюдался температурный режим.
В результате владельцы точки получили предостережение.