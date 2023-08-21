На Тюменском тракте водитель Lada влетел в грузовик с помидорами и погиб

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
ДТП оказалось смертельным: после столкновения фура перевернулась, а легковое авто улетело в кювет. За рулем находится 38-летний водитель. Он скончался на месте, сообщили в региональном ГИБДД.
Известно, что авария произошла недалеко от села Мальцево в Тугулымском районе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что 19 августа на Серовском тракте произошло ДТП, во время которого пассажир вылетел из салона автомобиля. Он не был пристегнут ремнем безопасности.