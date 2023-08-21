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На Тюменском тракте водитель Lada влетел в грузовик с помидорами и погиб

На Тюменском тракте водитель Lada влетел в грузовик с помидорами и погиб

21 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Водитель Lada погиб в аварии на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовиком, который вез помидоры.

ДТП оказалось смертельным: после столкновения фура перевернулась, а легковое авто улетело в кювет. За рулем находится 38-летний водитель. Он скончался на месте, сообщили в региональном ГИБДД.

Известно, что авария произошла недалеко от села Мальцево в Тугулымском районе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 19 августа на Серовском тракте произошло ДТП, во время которого пассажир вылетел из салона автомобиля. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

Непристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП
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#Дарья Сорокина#ДТП#Грузовик#Фура#Серовский тракт#Пассажир#Кювет#ГИБДД#Тюменский тракт#Происшествия#Свердловская область#18+
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