О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила

Еще один подобный случай произошел с тагильским таксистом. Ему поступил вызов к бане, откуда вышли двое пьяных мужчин. Конечной остановкой был адрес в Верхней Салде, а стоимость поездки составила около 900 рублей. В этом случае пассажиры также попросили водителя подождать пока сходят за наличными, но обратно не вернулись. Долг пришлось оплачивать администратору бани, которая вызывала такси.