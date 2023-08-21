О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Тагильчанку по имени Ирина таким образом на 160 рублей обманула незнакомая девушка, когда та беседовала с соседями, сидя на лавочке возле дома.
К нам подошла девушка очень-очень пьяная. Она была одна, в руках была только пачка сигарет и зажигалка, телефона не было. Она нам сказала: «Вы не могли мне, пожалуйста, вызвать такси?». Я вызвала ей такси на свой номер телефона через приложение и спросила, есть у нее наличка. Она ответила, что есть, — рассказала TagilCity.ru Ирина.
Ирина проводила незнакомку до такси. Девушка уехала, но примерно через 15 минут Ирине позвонил таксист и сообщил, что пассажирка вышла, пообещав сходить за наличными деньгами, но так и не вернулась.
Я сказала: «Знаете, что — разворачивайтесь и не ждите. Долг будет за мной, — поделилась Ирина.
В итоге она оплатила поездку в размере 165 рублей из собственных средств. Несмотря на небольшую сумму, пострадавшая все-таки планирует обратиться в полицию.
Еще один подобный случай произошел с тагильским таксистом. Ему поступил вызов к бане, откуда вышли двое пьяных мужчин. Конечной остановкой был адрес в Верхней Салде, а стоимость поездки составила около 900 рублей. В этом случае пассажиры также попросили водителя подождать пока сходят за наличными, но обратно не вернулись. Долг пришлось оплачивать администратору бани, которая вызывала такси.
О еще одной подобной истории TagilCity.ru стало известно от жительницы Тагила Алины. Однако в этом случае девушка не стала вызывать такси незнакомцу.
На День города я уезжала на такси с вокзала до Вагонки. Время было примерно около 23 часов. Подошел парень. Не пьяный в стельку, но спиртным от него пахло. Сказал, что у него сел телефон и попросил вызвать такси. Но я засомневалась в его благонадежности и отказала, — рассказала Алина.
Парень попытался уговорить девушку, утверждал, что у него с собой есть тысяча рублей наличными. Но в этот момент подъехала машина. Алина не стала слушать уговоры и уехала домой.
Полиция Нижнего Тагила предупреждает граждан о том, что во избежании стать жертвой мошенников нельзя передавать третьим лицам данные банковских карт и доверять свои денежные средства.