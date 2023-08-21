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Пенсионерка с проблемами с памятью пропала в Екатеринбурге

Пенсионерка с проблемами с памятью пропала в Екатеринбурге

21 августа 2023, 14:24
Фото: 1MI
83-летняя пенсионерка из поселка Шувакиш в Екатеринбурге пропала 17 августа 2023 года.

Женщина вышла из дома погулять и не вернулась домой. По словам ее дочери, у женщины имеются проблемы с памятью, она могла случайно уйти в лес или сесть на электричку, пишет Е1.

Рост пропавшей пенсионерки — 165 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы седые, короткая стрижка, цвет глаз голубой. В день исчезновения была одета в серую футболку, черный плащ и в коричневые галоши.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что за время поисков женщину не смогли нигде обнаружить, что случается редко, так как пропавшие люди часто попадают на камеры видеонаблюдения или их замечают прохожие.

Напомним, 16 августа 2023 года в Свердловской области пенсионерка ушла за грибами в лес и не вернулась. Ее родственники обратились за помощью в поисковый отряд, и вскоре ее нашли.

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