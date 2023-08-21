Подозреваемого в убийстве африканца в Екатеринбурге отправили в СИЗО

Напомним, африканец отдыхал в клубе. Потом он направился в закусочную. Там к нему подошли два незнакомца. Очевидцы рассказали, что молодые люди дважды ударили иностранца ножом и сбежали. На место приехали медики, но спасти пострадавшего не удалось. Он потерял много крови.