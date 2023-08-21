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Подозреваемого в убийстве африканца в Екатеринбурге отправили в СИЗО

Подозреваемого в убийстве африканца в Екатеринбурге отправили в СИЗО

21 августа 2023, 11:52
Фото: 1MI
Подозреваемого в убийстве 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили отправили в СИЗО. 23-летний Данил Фомин пробудет там до 17 октября.

В ходе заседания суда по избранию меры пресечения молодой человек признал вину в совершенном деянии. Заседание проходило в закрытом режиме.

По словам одного из знакомых молодого человека, Данил утверждал, что конфликт случился из-за девушки. Также мужчина утверждает, что не хотел убивать соперника и это была самозащита, пишет Е1.

Напомним, африканец отдыхал в клубе. Потом он направился в закусочную. Там к нему подошли два незнакомца. Очевидцы рассказали, что молодые люди дважды ударили иностранца ножом и сбежали. На место приехали медики, но спасти пострадавшего не удалось. Он потерял много крови.

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#Ирина Кирилова#Убийство#Аспирант#Иностранец#Криминал#Екатеринбург
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