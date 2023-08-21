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Пожарная тревога была объявлена в аэропорту Екатеринбурга

Пожарная тревога была объявлена в аэропорту Екатеринбурга

21 августа 2023, 04:56
Фото: 1MI
Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 20 августа. Всех находившихся внутри людей эвакуировали.

Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 20 августа. Людей просили выйти на улицу.

По словам одной из пассажирок, никто на улицу не выходил. Персонал и пассажиры оставались внутри здания. Еще один пассажир рассказал, что оповещение работало в течение нескольких минут. По громкой связи говорили о том, что работает пожарная сигнализация. При этом, чем она была вызвана неизвестно, пишет Ура.ру.

В пресс-службе Кольцово рассказали, что угрозы в аэропорту нет. Все работает в штатном режиме. По поводу сработки сигнализации сообщается, что это была плановая проверка системы оповещения.

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#Ирина Кирилова#ЧП#Аэропорт#Торговый центр#Происшествия#Екатеринбург
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