Пожарная тревога была объявлена в аэропорту Екатеринбурга

По словам одной из пассажирок, никто на улицу не выходил. Персонал и пассажиры оставались внутри здания. Еще один пассажир рассказал, что оповещение работало в течение нескольких минут. По громкой связи говорили о том, что работает пожарная сигнализация. При этом, чем она была вызвана неизвестно, пишет Ура.ру.