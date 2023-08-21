Президент России провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

По словам губернатора, Московская область растет и в текущем году на ее территории откроется 30 общеобразовательных школ и 25 детских садов. Он отметил, что в регион уже прибыло 38 тысяч школьников, а к началу нового учебного года их количество в соответствии с прогнозами увеличится до 40 тысяч. По этой причине строительству новых школ в регионе уделяется особое внимание.