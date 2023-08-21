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Президент России провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

Президент России провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

21 августа 2023, 15:39
Фото: kremlin.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил главе Российской Федерации Владимиру Путину о развитии региона в рамках рабочей встречи, которая состоялась 21 августа текущего года.

По сообщению издания mosregtoday.ru, Воробьев доложил президенту России о решении связанных с подготовкой к новому учебному году вопросов, развитии Московского транспортного узла и ситуации с расселением аварийного жилья в Подмосковье.

По словам губернатора, Московская область растет и в текущем году на ее территории откроется 30 общеобразовательных школ и 25 детских садов. Он отметил, что в регион уже прибыло 38 тысяч школьников, а к началу нового учебного года их количество в соответствии с прогнозами увеличится до 40 тысяч. По этой причине строительству новых школ в регионе уделяется особое внимание.

Воробьев отметил, что флагманом области является физтех-лицей, завоевавший в том числе международные награды по физике, биологии и астрономии.

«Также хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: мы на днях открыли МЦД. Вообще тема транспорта и развития Подмосковья — она просто ключевая», — добавил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что без решения президента Российской Федерации по развитию Московского транспортного узла и строительству 20 путепроводов ездить по области было бы затруднительно. В связи с этим Воробьев также упомянул поддержку по концессионным дорогам.

Отдельное внимание губернатор Московской области уделил поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО. Воробьев отметил, что он и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин находятся на связи и совместно организовали отдых детям, которые хотели побывать на море. Часть детей — 1,6 тысячи — были отправлены на море, а еще 900 человек — в детский лагерь в Литвиново Подмосковья.

Кроме того, губернатор МО рассказал о постоянной поддержке фонда «Защитники Отечества».

На вопрос президента РФ о работе с полигонами, включая бывшие, губернатор Подмосковья ответил, что теперь это совершенно иная реальность — полигоны были закрыты и рекультивированы благодаря федеральной программе.

«Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», — добавил Воробьев.

Также глава Подмосковья затронул тему аварийного жилья в регионе. По его словам, программа 2017 года уже завершена и на данный момент область приступает к реализации следующей. Закон о развитии территории позволяет обеспечить совершенно иной темп расселения жилья.

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