Президент России провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
По сообщению издания mosregtoday.ru, Воробьев доложил президенту России о решении связанных с подготовкой к новому учебному году вопросов, развитии Московского транспортного узла и ситуации с расселением аварийного жилья в Подмосковье.
По словам губернатора, Московская область растет и в текущем году на ее территории откроется 30 общеобразовательных школ и 25 детских садов. Он отметил, что в регион уже прибыло 38 тысяч школьников, а к началу нового учебного года их количество в соответствии с прогнозами увеличится до 40 тысяч. По этой причине строительству новых школ в регионе уделяется особое внимание.
Воробьев отметил, что флагманом области является физтех-лицей, завоевавший в том числе международные награды по физике, биологии и астрономии.
«Также хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: мы на днях открыли МЦД. Вообще тема транспорта и развития Подмосковья — она просто ключевая», — добавил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что без решения президента Российской Федерации по развитию Московского транспортного узла и строительству 20 путепроводов ездить по области было бы затруднительно. В связи с этим Воробьев также упомянул поддержку по концессионным дорогам.
Отдельное внимание губернатор Московской области уделил поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО. Воробьев отметил, что он и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин находятся на связи и совместно организовали отдых детям, которые хотели побывать на море. Часть детей — 1,6 тысячи — были отправлены на море, а еще 900 человек — в детский лагерь в Литвиново Подмосковья.
Кроме того, губернатор МО рассказал о постоянной поддержке фонда «Защитники Отечества».
На вопрос президента РФ о работе с полигонами, включая бывшие, губернатор Подмосковья ответил, что теперь это совершенно иная реальность — полигоны были закрыты и рекультивированы благодаря федеральной программе.
«Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», — добавил Воробьев.
Также глава Подмосковья затронул тему аварийного жилья в регионе. По его словам, программа 2017 года уже завершена и на данный момент область приступает к реализации следующей. Закон о развитии территории позволяет обеспечить совершенно иной темп расселения жилья.