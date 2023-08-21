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Published Сегодня, 18:55

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Updated Сегодня, 18:57

Путин поддержал идею строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали

21 августа 2023, 18:55
Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе по строительству быстрой железнодорожной линии, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Это будет первый этап проекта, отметил глава государства, а затем строители приступят к работам в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани и на Урале.

Ожидается, что новая магистраль сможет разгрузить уже существующие железные дороги, на которых будут увеличены грузовые перевозки. Пассажирские поезда, в свою очередь, будут перемещены на скоростную трассу. Президент отметил, что это является важным фактором для экономики страны, пишет voronezhnews.ru.

Кроме того, реализация данного проекта позволит значительно сократить время поездки для пассажиров. Запланировано, что время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут, вместо обычных 4 часов.

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