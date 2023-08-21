Путин поддержал идею строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Ожидается, что новая магистраль сможет разгрузить уже существующие железные дороги, на которых будут увеличены грузовые перевозки. Пассажирские поезда, в свою очередь, будут перемещены на скоростную трассу. Президент отметил, что это является важным фактором для экономики страны, пишет voronezhnews.ru.
Кроме того, реализация данного проекта позволит значительно сократить время поездки для пассажиров. Запланировано, что время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут, вместо обычных 4 часов.