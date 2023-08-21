Путин поддержал идею строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали

Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе по строительству быстрой железнодорожной линии, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Это будет первый этап проекта, отметил глава государства, а затем строители приступят к работам в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани и на Урале.