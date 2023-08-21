РЭО: МСП в сфере переработки отходов могут получить статус социального бизнеса

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что у организации есть предложение присвоить МСП в сфере обращения с отходами статус социально значимого бизнеса, так как их деятельность является общественно полезной. По ее словам, эту инициативу поддерживают во многих регионах как бизнес, так и представители власти.