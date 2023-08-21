РЭО: МСП в сфере переработки отходов могут получить статус социального бизнеса

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Глава РЭО рассказал, что по поручению президента страны бизнес-объединения готовят инициативы по совершенствованию мер поддержки МСП для успешного проведения в России пятилетки созидательного предпринимательского труда, передает 56orb.ru.
«Речь в первую очередь идет об улучшении делового климата в нашей стране. На площадке „Ресурса“ мы планируем определить статус малых предпринимателей, занимающихся сбором и утилизацией отходов, как социальный», — сказал Денис Буцаев.
Сегодня даже микробизнес помогает создавать отдельную маршрутизацию отходов, в частности текстиля и органических отходов для компостирования. Вместе с созданием гибкой системы доставки до мест переработки отходов это способствует снижению полигонного захоронения и загрязнения окружающей среды.
Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что у организации есть предложение присвоить МСП в сфере обращения с отходами статус социально значимого бизнеса, так как их деятельность является общественно полезной. По ее словам, эту инициативу поддерживают во многих регионах как бизнес, так и представители власти.
«Тогда предприниматели смогут рассчитывать на меры поддержки, уменьшить расходы, если это малый и средний бизнес, больше средств направлять на развитие проектов», — сообщила Валерия Гулимова.
Таким образом, она указала на необходимость добавить группу 38 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в списки социально значимых видов деятельности для распространения на них мер поддержки социального бизнеса.