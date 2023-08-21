«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге

По словам зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Универсиада и возведенные спортивные объекты помогут в том, чтобы к 2030 году 70% жителей часто занимались спортом. Также он отметил, что уровень подготовки к данному мероприятию высокий.