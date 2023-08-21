«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Современные общежития, в которых сейчас проживают более 1,1 тысячи участников, в сентябре 2023 года перейдут УрФУ, что станет первой очередью кампуса мирового уровня.
Кроме общежитий здание также включает в себя общественный и медцентры, Дворец водных видов спорта, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Организаторы Универсиады рассказали о том, как проходила подготовка к мероприятию и о своих ожиданиях от Универсиады.
По словам зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Универсиада и возведенные спортивные объекты помогут в том, чтобы к 2030 году 70% жителей часто занимались спортом. Также он отметил, что уровень подготовки к данному мероприятию высокий.
Так, одним из главных направлений во время подготовки к фестивалю стал режим наследия.
Губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, что масштабные мероприятия в области проводятся как инвестиции в обеспечение будущего свердловчан, а также с целью привлечь как можно больше жителей Свердловской области в спорт.
Мы действительно стремимся к привлечению в регион столь масштабных мероприятий, потому что мы рассматриваем их как инвестиции в будущее уральцев. И, безусловно, вы знаете — одним из ключевых направлений всегда является режим наследия. Так было и с Чемпионатом мира по футболу, и с другими крупными мероприятиями, — рассказал Куйвашев.
Также глава области выразил надежду, что Универсиада поспособствует развитию спорта среди студентов.
Представитель президента РФ в Уральском округе Владимир Якушев отметил хорошую инфраструктуру для Универсиады, которая удобна как участникам, так и зрителям.
Напомним, открытие деревни Универсиады состоялось 18 августа 2023 года. В этот же день в нее заселились первые прибывшие участники мероприятия.