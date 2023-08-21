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Updated Сегодня, 18:42

Стоимость авиабилетов в России выросла на 56% за последние 15 лет

21 августа 2023, 18:40
За последние 15 лет стоимость авиабилетов в России выросла на 56%, а цены на международные перелеты увеличились на 134%. Эти данные были получены через исследование, проведенное российским онлайн тревел-агентством Anywayanyday.

Согласно представленным данным, цена билетов на внутренние рейсы увеличилась на 56% за последние 15 лет, достигнув в 2023 году отметки в 9 700 рублей за перелет. Средняя стоимость авиабилетов на международные рейсы подскочила на 134% и составляет теперь 36 тысяч рублей, пишет uralpolit.ru.

Также меняется список популярных стран для путешествий россиян. За последние 15 лет только Таиланд, Испания и Китай остались в десятке лидеров. В настоящее время путешественники предпочитают Турцию, ОАЭ, Армению, Азербайджан, Казахстан, Израиль, Таиланд, Испанию, Китай и Узбекистан.

Кроме того, россияне немного чаще начинают покупать билеты заранее, то есть не менее, чем за 7 дней до вылета. 15 лет назад таких покупок было 58%, а сейчас — 54%.

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