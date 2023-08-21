Травматолог из Воронежа перевел мошенникам 1,3 млн рублей

Также мошенники попросили врача оформить на себя кредит на 1 миллион рублей и после его получения перевести деньги на безопасные счета. Чтобы не вызвать подозрений у своей супруги, пострадавший вернулся на 24-часовое дежурство. На следующий день он оформил еще один кредит на 300 тысяч рублей по указаниям лжеследователя.