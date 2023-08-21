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Published Сегодня, 18:52

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Updated Сегодня, 18:55

Травматолог из Воронежа перевел мошенникам 1,3 млн рублей

21 августа 2023, 18:52
В Воронеже произошел случай мошенничества с участием 30-летнего травматолога-ортопеда, который работает в одном из медицинских учреждений области. По информации пресс-службы региональной полиции, он оформил на свое имя два кредита на общую сумму 1,3 миллиона рублей и перевел деньги злоумышленникам.

В течение дня пострадавшему позвонил неизвестный человек, представившись следователем. Он предложил врачу сотрудничество с правоохранительными органами и Центральным банком, чтобы помочь задержать преступников, которые намеревались похитить деньги со счета медика. Мужчине посоветовали покинуть место работы и «защитить» свой телефон. Аферисты уговорили его установить вредоносное приложение, пишет voronezhnews.ru.

Также мошенники попросили врача оформить на себя кредит на 1 миллион рублей и после его получения перевести деньги на безопасные счета. Чтобы не вызвать подозрений у своей супруги, пострадавший вернулся на 24-часовое дежурство. На следующий день он оформил еще один кредит на 300 тысяч рублей по указаниям лжеследователя.

После суток обманутый мужчина связался с куратором по телефону, чтобы уточнить время личной встречи, но получил отказ.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

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