Туристы из Екатеринбурга застряли на неделю в аэропорту Еревана

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Изначально вылет был назначен на 01:20 часов 20 августа 2023 года. Его перенесли на 02:00, затем на 03:50, потом ровно на восемь и девять часов утра.
По словам одной из пассажирок, утром вместе со своей компанией она поехала в аэропорт к семи утра. Однако в аэропорту стало известно, что вылет 20 августа скорее всего не состоится, пишет Е1.
Компания уехала в гостиницу. Через некоторое время пассажиры увидели сообщение о том, что рейс переносится на 27 августа 2023 года. Некоторым пришлось сдавать билеты и приобретать другие с пересадками.
Напомним, недавно на четыре часа задержали авиарейс из Антальи в Екатеринбург. Задержка вылета была связана с техническими проблемами лайнера.