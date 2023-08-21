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Туристы из Екатеринбурга застряли на неделю в аэропорту Еревана

Туристы из Екатеринбурга застряли на неделю в аэропорту Еревана

21 августа 2023, 05:43
Фото: Midjourney
Туристы, которые собирались возвращаться из Армении в Екатеринбург, не могут вылететь из Еревана. Авиарейс переносили несколько раз.

Изначально вылет был назначен на 01:20 часов 20 августа 2023 года. Его перенесли на 02:00, затем на 03:50, потом ровно на восемь и девять часов утра.

По словам одной из пассажирок, утром вместе со своей компанией она поехала в аэропорт к семи утра. Однако в аэропорту стало известно, что вылет 20 августа скорее всего не состоится, пишет Е1.

Компания уехала в гостиницу. Через некоторое время пассажиры увидели сообщение о том, что рейс переносится на 27 августа 2023 года. Некоторым пришлось сдавать билеты и приобретать другие с пересадками.

Напомним, недавно на четыре часа задержали авиарейс из Антальи в Екатеринбург. Задержка вылета была связана с техническими проблемами лайнера.

В Турции задержали рейс в Екатеринбург на 4 часа
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