В Екатеринбурге мужчина грозил убить бывшего тестя бензопилой

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Следствие полагает, что 28 июля вечером, находясь около подъезда дома №30 по улице Щорса, между пьяными бывшими родственниками вспыхнула ссора. В результате 40-летний мужчина пригрозил 70-летнему, что убьет его, используя бензопилу, сообщает региональная прокуратура.
Также он толкнул дедушку, и тот упал. Далее он взял из автомобиля бензопилу, подошел к лежащему пенсионеру и включил ее.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок до двух лет.