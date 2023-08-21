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В Екатеринбурге мужчина грозил убить бывшего тестя бензопилой

В Екатеринбурге мужчина грозил убить бывшего тестя бензопилой

21 августа 2023, 08:42
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга угрожал бывшему тестю убийством бензопилой. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

Следствие полагает, что 28 июля вечером, находясь около подъезда дома №30 по улице Щорса, между пьяными бывшими родственниками вспыхнула ссора. В результате 40-летний мужчина пригрозил 70-летнему, что убьет его, используя бензопилу, сообщает региональная прокуратура.

Также он толкнул дедушку, и тот упал. Далее он взял из автомобиля бензопилу, подошел к лежащему пенсионеру и включил ее.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

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#Екатеринбург#Угроза убийством#Бензопила#Ссора#Криминал#Дарья Сорокина
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