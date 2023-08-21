tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Екатеринбурге водитель заехал на тротуар и чуть не сбил детей

В Екатеринбурге водитель заехал на тротуар и чуть не сбил детей

21 августа 2023, 10:42
Фото: 1MI
Водитель свернул на тротуар и поехал на детей в Екатеринбурге. Автохама заметили на Уралмаше.

Он ехал, как вдруг свернул на тротуар и поехал прямо на детей. Это происходило на улице Калинина, д. 59. По словам очевидцев, он двигался на высокой скорости и чуть не сбил детей возле. Они успели убежать, пишет Е1.

Все это действо попало на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель совершил неожиданный поворот на тротуар. Дети оперативно стали разбегаться.

Ранее в Екатеринбурге водитель иномарки Camry объехал пробку, игнорируя ПДД. Теперь ему грозят штрафные санкции и проверка на работе.

100 тысяч компенсации получит пострадавший в ДТП под Екатеринбургом мальчик
Узнать подробнее
Читайте также:
Певец Niletto попал в ДТП в центре ЕкатеринбургаНепристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП
#Екатеринбург#Дети#ДТП#Автохам#Авария#Происшествия#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
Сегодня, 06:57
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
Сегодня, 04:16
В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»
18 августа, 12:03
Давка произошла на концерте группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге
Вчера, 10:37
Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
19 августа, 11:50