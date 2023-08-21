В Екатеринбурге водитель заехал на тротуар и чуть не сбил детей

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Он ехал, как вдруг свернул на тротуар и поехал прямо на детей. Это происходило на улице Калинина, д. 59. По словам очевидцев, он двигался на высокой скорости и чуть не сбил детей возле. Они успели убежать, пишет Е1.
Все это действо попало на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель совершил неожиданный поворот на тротуар. Дети оперативно стали разбегаться.
Ранее в Екатеринбурге водитель иномарки Camry объехал пробку, игнорируя ПДД. Теперь ему грозят штрафные санкции и проверка на работе.