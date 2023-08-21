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Published Сегодня, 18:48

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Updated Сегодня, 18:51

В Госдуме предложили создать российский VPN-сервис

21 августа 2023, 18:48
Один из депутатов Госдумы высказал предложение о создании национального VPN-сервиса с поддержкой государства. Это предложение было сделано в связи с необходимостью обхода блокировок в стране.

Депутат Антон Горелкин выразил свою точку зрения о необходимости национального VPN-сервиса в своем телеграм-канале. Он полагает, что без поддержки государства такой сервис не сможет справиться с задачами, пишет business-magazine.online.

В России все больше людей начали использовать VPN-сервисы после того, как социальные сети были признаны экстремистскими и заблокированы. Однако российские пользователи столкнулись с проблемой блокировки самих VPN-сервисов.

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