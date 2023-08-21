В Госдуме предложили создать российский VPN-сервис

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Депутат Антон Горелкин выразил свою точку зрения о необходимости национального VPN-сервиса в своем телеграм-канале. Он полагает, что без поддержки государства такой сервис не сможет справиться с задачами, пишет business-magazine.online.
В России все больше людей начали использовать VPN-сервисы после того, как социальные сети были признаны экстремистскими и заблокированы. Однако российские пользователи столкнулись с проблемой блокировки самих VPN-сервисов.