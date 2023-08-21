В Серове прошли похороны погибшего участника СВО

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Мужчина работал слесарем по автоматике и контрольно-измерительным приборам на разных промышленных предприятиях Серова. В марте 2023 года он добровольно отправился на СВО, рассказали в пресс-службе администрации города.
Свердловчанин погиб 23 июля 2023 года в ДНР. Прощание с ним состоялось ровно в полдень 21 августа.
Напомним, 19 августа 2023 года в Каменске-Уральском прошли похороны 45-летнего ефрейтора, который погиб на СВО. В зону боевых действий он уехал 28 сентября 2022 года, а 2 августа 2023 года он скончался.