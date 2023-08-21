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В Серове прошли похороны погибшего участника СВО

В Серове прошли похороны погибшего участника СВО

21 августа 2023, 16:54
Фото: 1MI
48-летний житель Серова Олег Черных, погибший во время СВО, был похоронен 21 августа 2023 года.

Мужчина работал слесарем по автоматике и контрольно-измерительным приборам на разных промышленных предприятиях Серова. В марте 2023 года он добровольно отправился на СВО, рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Олег Черных. Администрация Серовского ГО

Свердловчанин погиб 23 июля 2023 года в ДНР. Прощание с ним состоялось ровно в полдень 21 августа.

Напомним, 19 августа 2023 года в Каменске-Уральском прошли похороны 45-летнего ефрейтора, который погиб на СВО. В зону боевых действий он уехал 28 сентября 2022 года, а 2 августа 2023 года он скончался.

На СВО погиб 45-летний боец из Каменска-Уральского
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