В Свердловскую область придут похолодание и дожди

Ночью 22 августа температура воздуха будет +10… +11 градусов, днем переменная облачность. Также в этот день прогнозируется ветер до трех метров в секунду. В среду, 23 августа, днем температура опустится до +19 градусов, а ночью до +9. Кроме того, в этот день возможны дожди, пасмурная погода и порывистый ветер.