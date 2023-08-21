В Свердловскую область придут похолодание и дожди

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Так, 21 августа дневная температура в регионе не превысит +20… +22 градуса. Ожидается переменная облачность. Кроме того, в Екатеринбурге вероятен небольшой дождь, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Ночью 22 августа температура воздуха будет +10… +11 градусов, днем переменная облачность. Также в этот день прогнозируется ветер до трех метров в секунду. В среду, 23 августа, днем температура опустится до +19 градусов, а ночью до +9. Кроме того, в этот день возможны дожди, пасмурная погода и порывистый ветер.
24 августа днем будет не выше +18 градусов, а 25 августа метеоролог прогнозирует дождь и +16 градусов в дневное время, а ночью +8 градусов. 26 августа столбики термометров будут показывать +15… +16, также ожидается облачная погода с прояснениями. В воскресенье осадков не прогнозируется.
Напомним, в минувшие выходные в Нижнем Тагиле температура воздуха была не выше +20 градусов.