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Рейс из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани

«Все аэропорты закрыты». Рейс из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани

21 августа 2023, 05:16
Фото: 1MI

Рейс из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани

Рейс компании «Аэрофлот» из Екатеринбурга приземлился в Казани. Борт направлялся в московский аэропорт «Шереметьево».

Когда самолет должен был начать снижаться, он развернулся. По словам пилота, «все аэропорты Москвы закрыты», пишет РИА «Новости».

В аэропорту Внуково сообщили, что прием и выпуск самолетов действительно ограничен по независящим причинам. Часть рейсов пришлось направить в другие авиагавани.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что утром 21 августа была пресечена атака беспилотника. Дежурные силы ПВО обнаружили украинский летательный аппарат и подавили его. После потери управления БПЛА рухнул на территории Покровского Рузского района. В результате никто не пострадал.

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#Ирина Кирилова#Самолет#Беспилотник#Посадка#Рейс#Происшествия#Екатеринбург
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