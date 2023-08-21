«Все аэропорты закрыты». Рейс из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Когда самолет должен был начать снижаться, он развернулся. По словам пилота, «все аэропорты Москвы закрыты», пишет РИА «Новости».
В аэропорту Внуково сообщили, что прием и выпуск самолетов действительно ограничен по независящим причинам. Часть рейсов пришлось направить в другие авиагавани.
Кроме того, в Минобороны России сообщили, что утром 21 августа была пресечена атака беспилотника. Дежурные силы ПВО обнаружили украинский летательный аппарат и подавили его. После потери управления БПЛА рухнул на территории Покровского Рузского района. В результате никто не пострадал.