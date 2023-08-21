«Все аэропорты закрыты». Рейс из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что утром 21 августа была пресечена атака беспилотника. Дежурные силы ПВО обнаружили украинский летательный аппарат и подавили его. После потери управления БПЛА рухнул на территории Покровского Рузского района. В результате никто не пострадал.