«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
«Мы сидели возле этой „ловушки“, — рассказали TagilCity.ru очевидцы. — За час рядом с нами упали три девушки и маленький ребенок! Хорошо, что обошлось без крови, ведь падали-то они во весь рост! Страшно представить, сколько за тот вечер там упало посетителей парка!».
Собеседники редакции наблюдали падения людей 17 августа вечером. Спустя пару дней корреспондент TagilCity.ru съездил на место событий. Действительно, изъян дорожки там есть и споткнуться об него очень легко (подошва обуви может застрять в углублении). Особенно в сумерках, когда яма не так заметна. Дорожка ведет к единственному в парке туалету. Каждый день по этому месту проходят сотни посетителей парка.
17 августа в ЦПКиО состоялось открытие Летнего театра после реконструкции. Летний театр — это сцена под открытым небом, расположенная на территории ЦПКиО. Сейчас она вмещает 1200 человек, зал спроектирован в форме амфитеатра. На проект была выделена рекордная для парка сумма — 200 млн рублей.
На открытии площадки выступил известный российский пианист Денис Мацуев. Билеты на это выступление стоили от 2,5 тысяч рублей и были распроданы в первые часы продаж. Для тех, кому билетов не хватило, установили большой экран возле той самой злополучной дорожки. Таким образом, людей в тот вечер по этому изъяну брусчатки ходило много и, возможно, пострадавших было больше четырех человек, которых наши собеседники наблюдали всего за час.