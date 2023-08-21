«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО

На открытии площадки выступил известный российский пианист Денис Мацуев. Билеты на это выступление стоили от 2,5 тысяч рублей и были распроданы в первые часы продаж. Для тех, кому билетов не хватило, установили большой экран возле той самой злополучной дорожки. Таким образом, людей в тот вечер по этому изъяну брусчатки ходило много и, возможно, пострадавших было больше четырех человек, которых наши собеседники наблюдали всего за час.