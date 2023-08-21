tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Посетители ЦПКиО в Екатеринбурге массово травмируются из-за ямы на дорожке

«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО

21 августа 2023, 11:52
Фото: tagilcity.ru

Посетители ЦПКиО в Екатеринбурге массово травмируются из-за ямы на дорожке

Отдыхающие в парке отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге жалуются на плохо уложенную брусчатку, из-за которой люди спотыкаются и падают.
«Мы сидели возле этой „ловушки“, — рассказали TagilCity.ru очевидцы. — За час рядом с нами упали три девушки и маленький ребенок! Хорошо, что обошлось без крови, ведь падали-то они во весь рост! Страшно представить, сколько за тот вечер там упало посетителей парка!».
Яма на брусчатке в екатеринбургском ЦПКиОЯма на брусчатке в екатеринбургском ЦПКиО
Яма на брусчатке в екатеринбургском ЦПКиО
Фото: tagilcity.ru

Собеседники редакции наблюдали падения людей 17 августа вечером. Спустя пару дней корреспондент TagilCity.ru съездил на место событий. Действительно, изъян дорожки там есть и споткнуться об него очень легко (подошва обуви может застрять в углублении). Особенно в сумерках, когда яма не так заметна. Дорожка ведет к единственному в парке туалету. Каждый день по этому месту проходят сотни посетителей парка.

Отдыхающих в этом месте очень многоОтдыхающих в этом месте очень много
Отдыхающих в этом месте очень много
Фото: tagilcity.ru

17 августа в ЦПКиО состоялось открытие Летнего театра после реконструкции. Летний театр — это сцена под открытым небом, расположенная на территории ЦПКиО. Сейчас она вмещает 1200 человек, зал спроектирован в форме амфитеатра. На проект была выделена рекордная для парка сумма — 200 млн рублей.

На открытии площадки выступил известный российский пианист Денис Мацуев. Билеты на это выступление стоили от 2,5 тысяч рублей и были распроданы в первые часы продаж. Для тех, кому билетов не хватило, установили большой экран возле той самой злополучной дорожки. Таким образом, людей в тот вечер по этому изъяну брусчатки ходило много и, возможно, пострадавших было больше четырех человек, которых наши собеседники наблюдали всего за час.

Яма на брусчатке в екатеринбургском ЦПКиОЯма на брусчатке в екатеринбургском ЦПКиО
Яма на брусчатке в екатеринбургском ЦПКиО
Фото: tagilcity.ru
#Сергей Мальцев#Инцидент#ЧП#Ребенок#Дети#Происшествия#ЦПКиО#Травма#Пешеходная дорожка#Екатеринбург#Эксклюзив
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
Сегодня, 06:57
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
Сегодня, 04:16
В честь Дня города «умную» остановку в центре Екатеринбурга заменили на «красивую»
18 августа, 12:03
Давка произошла на концерте группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге
Вчера, 10:37
Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
19 августа, 11:50