За неудачные коронки стоматолог заплатит пациентке из Екатеринбурга 1 млн рублей

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Инцидент случился в июле 2020 года. Тогда жительница Екатеринбурга Людмила пришла в ЗАО «Доктор Дент» для замены двух коронок на зубах из пластмассы на металлокерамические, сообщает Свердловский областной суд.
Недостатков во рту женщины врач не обнаружил, а также рекомендовал сменить коронки на всей верхней челюсти. Она согласилась, лечение продолжалось больше года, однако результат ее разочаровал.
В результате суд обязал стоматологию выплатить пациентке более 1 млн рублей.