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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

За неудачные коронки стоматолог заплатит пациентке из Екатеринбурга 1 млн рублей

За неудачные коронки стоматолог заплатит пациентке из Екатеринбурга 1 млн рублей

21 августа 2023, 12:54
Фото: 1MI
Суд обязал стоматологию Екатеринбурга выплатить пациентке более 1 млн рублей за неудачные коронки, которые ей поставила доктор.

Инцидент случился в июле 2020 года. Тогда жительница Екатеринбурга Людмила пришла в ЗАО «Доктор Дент» для замены двух коронок на зубах из пластмассы на металлокерамические, сообщает Свердловский областной суд.

Недостатков во рту женщины врач не обнаружил, а также рекомендовал сменить коронки на всей верхней челюсти. Она согласилась, лечение продолжалось больше года, однако результат ее разочаровал.

В результате суд обязал стоматологию выплатить пациентке более 1 млн рублей.

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