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Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина

Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина

21 августа 2023, 13:31
Фото: МУ МВД «Нижнетагильский»
Неизвестную женщину из Нижнего Тагила подозревают в краже флакона туалетной воды из магазина в ТЦ на Черноисточинском шоссе. Инцидент произошел 23 июля 2023 года.

Женщина, зайдя в магазин парфюмерии и косметики, подошла к одному из прилавков. Вскоре она вытащила одну из упаковок туалетной воды, спрятала под жакет и вышла, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильский».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильский»

Продавщица заметила, что товар пропал, и выбежала вслед за подозреваемой, однако та успела уйти. Причиненный ущерб магазину составил шесть тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи.

Напомним, недавно в Екатеринбурге посетительница магазина нижнего белья украла товар. Общая сумма хищения составила более 20 тысяч рублей.

Женщина в Екатеринбурге украла нижнее белье на 30 тысяч рублей
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Инцидент#Полиция#ЧП#Проверка#Кража#Женщина#Магазин#ТЦ#Криминал
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