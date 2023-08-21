Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Женщина, зайдя в магазин парфюмерии и косметики, подошла к одному из прилавков. Вскоре она вытащила одну из упаковок туалетной воды, спрятала под жакет и вышла, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильский».
Продавщица заметила, что товар пропал, и выбежала вслед за подозреваемой, однако та успела уйти. Причиненный ущерб магазину составил шесть тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи.
Напомним, недавно в Екатеринбурге посетительница магазина нижнего белья украла товар. Общая сумма хищения составила более 20 тысяч рублей.