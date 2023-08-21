Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина

Женщина, зайдя в магазин парфюмерии и косметики, подошла к одному из прилавков. Вскоре она вытащила одну из упаковок туалетной воды, спрятала под жакет и вышла, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильский».