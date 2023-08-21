Житель Екатеринбурга открыл стрельбу со своего балкона и ранил двоих людей

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
К месту происшествия вскоре приехали полицейские. Через некоторое время по подозрению в стрельбе задержали 64-летнего мужчину и отвезли в отделение. При этом известно, что в его квартире оружие не найдено, пишет Ура.ру.
В пресс-службе полиции по Екатеринбургу рассказали, что сейчас на месте инцидента действует опергруппа. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев произошедшего. Устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.
Напомним, 20 июля 2023 года в Екатеринбурге пьяный горожанин, находясь у окна в своей квартире, открыл стрельбу из сигнального пистолета по детской площадке. После задержания пистолет у мужчины изъяли, а его привлекли к административной ответственности.