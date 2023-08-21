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Житель Екатеринбурга открыл стрельбу со своего балкона и ранил двоих людей

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу со своего балкона и ранил двоих людей

21 августа 2023, 04:33
Фото: 1MI
Неизвестный в Екатеринбурге стрелял из пневматического оружия с балкона. Инцидент произошел на улице Инженерная.

К месту происшествия вскоре приехали полицейские. Через некоторое время по подозрению в стрельбе задержали 64-летнего мужчину и отвезли в отделение. При этом известно, что в его квартире оружие не найдено, пишет Ура.ру.

В пресс-службе полиции по Екатеринбургу рассказали, что сейчас на месте инцидента действует опергруппа. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев произошедшего. Устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

Напомним, 20 июля 2023 года в Екатеринбурге пьяный горожанин, находясь у окна в своей квартире, открыл стрельбу из сигнального пистолета по детской площадке. После задержания пистолет у мужчины изъяли, а его привлекли к административной ответственности.

Пьяный житель Екатеринбурга устроил стрельбу из своей квартиры по детской площадке
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#18+#Инцидент#Полиция#ЧП#Стрельба#Задержанный#Оружие#Пневматический пистолет#Происшествия#Балкон
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