tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

10-летний ребенок из Екатеринбурга получит компенсацию за травмы в ДТП

10-летний ребенок из Екатеринбурга получит компенсацию за травмы в ДТП

22 августа 2023, 14:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге АО «Свердловскавтодор» выплатит десятилетнему ребенку компенсацию в размере 100 тысяч рублей за то, что он получил травмы во время ДТП. Авария случилась 31 декабря 2022 года на Пермском тракте.

Водитель автомобиля Honda Stepwgn потерял контроль над управлением транспорта и перевернулся. ДТП произошло из-за плохого состояния дороги, по которой ехала иномарка. В дорожной аварии пострадал ребенок, ехавший на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что за качество автодороги на данном участке отвечала организация «Свердловскавтодор». Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения в содержании трассы в зимний период. После этого в суд направили исковое требование о взыскании нанесенного ущерба пострадавшему.

Суд, рассмотрев материалы дела, взыскал с АО «Свердловскавтодор» компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, доярка в Свердловской области отсудила у организации, в которой она работает, 250 тысяч рублей после того, как она получила перелом шейки бедра со смещением. Выяснилось, что женщина не прошла обучение и не была обеспечена специальным техническим оборудованием.

Свердловская доярка отсудила 250 тысяч после ЧП в коровнике
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Свердловской области взыскал 900 тысяч с МРСК за детскую травмуАвтошкола в Первоуральске выплатит полмиллиона обучающимся за плохое обучение6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
#Происшествия#Ребенок#Дети#ДТП#ГИБДД#Суд#Компенсация#ЧП#Травмы#Взыскание#Свердловскавтодор#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
Вчера, 06:57
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
Вчера, 04:16
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
Вчера, 12:57
«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО
Вчера, 11:52
Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
19 августа, 11:50