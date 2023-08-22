10-летний ребенок из Екатеринбурга получит компенсацию за травмы в ДТП

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Водитель автомобиля Honda Stepwgn потерял контроль над управлением транспорта и перевернулся. ДТП произошло из-за плохого состояния дороги, по которой ехала иномарка. В дорожной аварии пострадал ребенок, ехавший на пассажирском сиденье, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Известно, что за качество автодороги на данном участке отвечала организация «Свердловскавтодор». Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения в содержании трассы в зимний период. После этого в суд направили исковое требование о взыскании нанесенного ущерба пострадавшему.
Суд, рассмотрев материалы дела, взыскал с АО «Свердловскавтодор» компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, доярка в Свердловской области отсудила у организации, в которой она работает, 250 тысяч рублей после того, как она получила перелом шейки бедра со смещением. Выяснилось, что женщина не прошла обучение и не была обеспечена специальным техническим оборудованием.