Блогер из Азербайджана станцевал лезгинку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Молодой человек, включив на магнитофоне музыку, стал исполнять под нее танцевальные движения рядом с фонтанами. На фоне были видны Лисья гора и колесо обозрения.
Мужчина ведет свой блог на YouTube с 2012 года. Он снимает кавказские танцы и каверы на разные песни.
Напомним, 28 мая 2023 года в Нижнем Тагиле местные жители устроили танцевальный флешмоб на Театральной площади. Инициатива мероприятия исходила от местной жительницы, которая, получив разрешение на флешмоб, стала обращаться в соцсетях с предложением. Во флешмобе поучаствовали более 20 человек.