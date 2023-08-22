Блогер из Азербайджана станцевал лезгинку в Нижнем Тагиле

Напомним, 28 мая 2023 года в Нижнем Тагиле местные жители устроили танцевальный флешмоб на Театральной площади. Инициатива мероприятия исходила от местной жительницы, которая, получив разрешение на флешмоб, стала обращаться в соцсетях с предложением. Во флешмобе поучаствовали более 20 человек.