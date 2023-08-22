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Блогер из Азербайджана станцевал лезгинку в Нижнем Тагиле

Блогер из Азербайджана станцевал лезгинку в Нижнем Тагиле

22 августа 2023, 16:32
Фото: YouTube-канал Али Османова
Блогер-миллионник из Азербайджана Али Османов станцевал лезгинку в Нижнем Тагиле в парке им. Бондина.

Молодой человек, включив на магнитофоне музыку, стал исполнять под нее танцевальные движения рядом с фонтанами. На фоне были видны Лисья гора и колесо обозрения.

Мужчина ведет свой блог на YouTube с 2012 года. Он снимает кавказские танцы и каверы на разные песни.

Видео: YouTube-канал Али Османова

Напомним, 28 мая 2023 года в Нижнем Тагиле местные жители устроили танцевальный флешмоб на Театральной площади. Инициатива мероприятия исходила от местной жительницы, которая, получив разрешение на флешмоб, стала обращаться в соцсетях с предложением. Во флешмобе поучаствовали более 20 человек.

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