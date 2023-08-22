tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти во время отдыха в Сочи

Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти после купания в Черном море

22 августа 2023, 07:13
Фото: 1MI

Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти во время отдыха в Сочи

Девочка из Екатеринбурга получила отравление во время купания в Черном море. У нее ротавирус. Сейчас она находится в Сочи. Родители ищут возможность перевезти ребенка в Екатеринбург.

Маша приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, рассказала ее мама. Отравилась дочка 18 августа. У Маши поднялась температура и началась тошнота.

По словам матери девочки, в течение суток родители пытались вылечить дочь самостоятельно. Они принимали препараты от отравления, а также давали много воды. На следующий день температура спала и ребенку стало легче. Но потом у нее заболела голова и вырвало. Маша стала терять сознание, у нее появились судороги. Родители вызвали скорую помощь, но ехала она долго. Поэтому было принято решение ехать на такси, пишет Е1.

Девочка была доставлена в больницу без сознания. Там семье пришлось сидеть в очереди с другими детьми, которые также получили отравление. Когда прошло уже два часа с момента потери сознания, Машу положили в палату, где ей поставили капельницу. Там она стала задыхаться, кашлять и хрипеть. Мама перевернула дочь на бок и из носа у нее пошла кровавая пена.

Девочку немедленно перевели в реанимацию. Врачи рассказали, что такое может быть из-за ротавируса, так как из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры. Сейчас девочке дают антибактериальную терапию. Однако прогнозов врачи не дают, говорит мать девочки.

Она отметила, что состояние дочери тяжелое, но стабильное. Врачам удалось снять отек с легких, из них выкачали 2,5 литра жидкости. Теперь доставлен препарат для снятия отека мозга, но потом его исключили.

В сам Краснодар ребенка решили не перевозить, так как девочка получает такое же лечение в Лазаревском, пишет Е1.

Она транспортабельная, но у местных врачей нет возможности вывезти ее в Екатеринбург. Машу должен сопровождать реаниматолог, она должна быть подключена к аппарату ИВЛ, — рассказала Елена.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов уже дал поручение связаться с коллегами из Краснодарского края. Однако родители пока к нему не обращались. После консультации будет приниматься решение о транспортировке в Москву или Екатеринбург, сообщили в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

100 тысяч компенсации получит пострадавший в ДТП под Екатеринбургом мальчик
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге семья удушившейся на горке девочки требует от садика 13 миллионовСобака напала на трехлетнюю девочку на детской площадке в Екатеринбурге
#Происшествия#Ребенок#Дети#ЧП#Отравление#Ротавирус#Черное море#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Андрей Карлов#Тошнота
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
Вчера, 06:57
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
Вчера, 04:16
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
Вчера, 12:57
«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО
Вчера, 11:52
Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
19 августа, 11:50