Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти после купания в Черном море

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Маша приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, рассказала ее мама. Отравилась дочка 18 августа. У Маши поднялась температура и началась тошнота.
По словам матери девочки, в течение суток родители пытались вылечить дочь самостоятельно. Они принимали препараты от отравления, а также давали много воды. На следующий день температура спала и ребенку стало легче. Но потом у нее заболела голова и вырвало. Маша стала терять сознание, у нее появились судороги. Родители вызвали скорую помощь, но ехала она долго. Поэтому было принято решение ехать на такси, пишет Е1.
Девочка была доставлена в больницу без сознания. Там семье пришлось сидеть в очереди с другими детьми, которые также получили отравление. Когда прошло уже два часа с момента потери сознания, Машу положили в палату, где ей поставили капельницу. Там она стала задыхаться, кашлять и хрипеть. Мама перевернула дочь на бок и из носа у нее пошла кровавая пена.
Девочку немедленно перевели в реанимацию. Врачи рассказали, что такое может быть из-за ротавируса, так как из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры. Сейчас девочке дают антибактериальную терапию. Однако прогнозов врачи не дают, говорит мать девочки.
Она отметила, что состояние дочери тяжелое, но стабильное. Врачам удалось снять отек с легких, из них выкачали 2,5 литра жидкости. Теперь доставлен препарат для снятия отека мозга, но потом его исключили.
В сам Краснодар ребенка решили не перевозить, так как девочка получает такое же лечение в Лазаревском, пишет Е1.
Она транспортабельная, но у местных врачей нет возможности вывезти ее в Екатеринбург. Машу должен сопровождать реаниматолог, она должна быть подключена к аппарату ИВЛ, — рассказала Елена.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов уже дал поручение связаться с коллегами из Краснодарского края. Однако родители пока к нему не обращались. После консультации будет приниматься решение о транспортировке в Москву или Екатеринбург, сообщили в пресс-службе минздрава по Свердловской области.