Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти после купания в Черном море

Девочка была доставлена в больницу без сознания. Там семье пришлось сидеть в очереди с другими детьми, которые также получили отравление. Когда прошло уже два часа с момента потери сознания, Машу положили в палату, где ей поставили капельницу. Там она стала задыхаться, кашлять и хрипеть. Мама перевернула дочь на бок и из носа у нее пошла кровавая пена.