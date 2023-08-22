Дезинсектора из Москвы посадили в тюрьму за отравление троих людей арбузами

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Происшествие случилось в сентябре 2021 года. Мать, бабушка и внучка поели арбуз, который купили в супермаркете, и отравились. Пожилая женщина скончалась в реанимации, а девочка умерла на следующий день. Мать спасти удалось, пишут «Новые известия».
Вскоре стало известно, что пищевое отравление получили еще трое жильцов дома, где жила семья. В связи с этим в Следкоме возбудили уголовное дело. Как оказалось, незадолго до ЧП в супермаркете травили тараканов, и средство для их уничтожения попало на арбузы.
Все арбузы сняли с продажи, а торговую точку опечатали. К уголовной ответственности привлекли дезинсектора за халатность.
Напомним, в октябре 2021 года в Свердловской области несколько десятков человек умерли вследствие отравления метиловым спиртом. Шестерых свердловчан, которые занимались распространением поддельных напитков, приговорили до 6,5 лет тюрьмы, а еще один получил три года условно.