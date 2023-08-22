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Дезинсектора из Москвы посадили в тюрьму за отравление троих людей арбузами

Дезинсектора из Москвы посадили в тюрьму за отравление троих людей арбузами

22 августа 2023, 15:25
Фото: 1MI
Дезинсектора из Москвы приговорили к пяти годам лишения свободы после того, как из-за травли тараканов в продуктовом магазине отравилась семья из трех человек, двое из которых скончались.

Происшествие случилось в сентябре 2021 года. Мать, бабушка и внучка поели арбуз, который купили в супермаркете, и отравились. Пожилая женщина скончалась в реанимации, а девочка умерла на следующий день. Мать спасти удалось, пишут «Новые известия».

Вскоре стало известно, что пищевое отравление получили еще трое жильцов дома, где жила семья. В связи с этим в Следкоме возбудили уголовное дело. Как оказалось, незадолго до ЧП в супермаркете травили тараканов, и средство для их уничтожения попало на арбузы.

Все арбузы сняли с продажи, а торговую точку опечатали. К уголовной ответственности привлекли дезинсектора за халатность.

Напомним, в октябре 2021 года в Свердловской области несколько десятков человек умерли вследствие отравления метиловым спиртом. Шестерых свердловчан, которые занимались распространением поддельных напитков, приговорили до 6,5 лет тюрьмы, а еще один получил три года условно.

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