Дезинсектора из Москвы посадили в тюрьму за отравление троих людей арбузами

Вскоре стало известно, что пищевое отравление получили еще трое жильцов дома, где жила семья. В связи с этим в Следкоме возбудили уголовное дело. Как оказалось, незадолго до ЧП в супермаркете травили тараканов, и средство для их уничтожения попало на арбузы.