Директор автомойки баллотируется в мэры Тагила, а две дороги на Вагонке перекроют

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Новые тепловые сети построят для школы №32 в Нижнем Тагиле. Объявленная стоимость работ — 5,5 миллионов рублей. Ранее подрядчик сообщал про найденную при реконструкции школы проблеме: диаметр нынешней трубы не позволит полноценно обеспечивать учреждение теплом.
Директор автомойки Федор Трачук подал документы на участие в конкурсе на должность мэра Нижнего Тагила. Он стал третьим кандидатом, подавшим документы после действующего главы Владислава Пинаева и предпринимателя Никиты Ванаева.
Движение транспорта перекроют с 23 августа по 11 сентября по дороге по улице Тельмана на участке от улицы Правды до дороги по проспекту Дзержинского. А с 23 августа по 6 сентября движение будет закрыто по проспекту Ленинградский на участке от дороги по улице Юности до проезда Юности.
Жители дома №51 на улице Победы в Нижнем Тагиле пытаются добиться ремонта участка дороги на подъезде во двор. Они утверждают, что там никогда не было асфальта и что из земли торчат булыжники.
Перед выборами депутатов городской Думы Екатеринбурга идет борьба групп влияния за будущие мандаты. 11 мандатов в новом созыве Гордумы, как считают эксперты редакции, получит «группа Орлова», пять — «группа Кочеткова», и четыре — «группа Вихарева».