Директор автомойки баллотируется в мэры Тагила, а две дороги на Вагонке перекроют

Движение транспорта перекроют с 23 августа по 11 сентября по дороге по улице Тельмана на участке от улицы Правды до дороги по проспекту Дзержинского. А с 23 августа по 6 сентября движение будет закрыто по проспекту Ленинградский на участке от дороги по улице Юности до проезда Юности.