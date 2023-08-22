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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Директор автомойки баллотируется в мэры Тагила, а две дороги на Вагонке перекроют

Директор автомойки баллотируется в мэры Тагила, а две дороги на Вагонке перекроют

22 августа 2023, 14:32
Фото: Midjourney
Директор автомойки баллотируется в мэры Нижнего Тагила, а две дороги на Вагонке перекроют. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 августа.

Новые тепловые сети построят для школы №32 в Нижнем Тагиле. Объявленная стоимость работ — 5,5 миллионов рублей. Ранее подрядчик сообщал про найденную при реконструкции школы проблеме: диаметр нынешней трубы не позволит полноценно обеспечивать учреждение теплом.

Новые тепловые сети за 5,5 миллионов рублей построят для школы №32 в Нижнем Тагиле
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Директор автомойки Федор Трачук подал документы на участие в конкурсе на должность мэра Нижнего Тагила. Он стал третьим кандидатом, подавшим документы после действующего главы Владислава Пинаева и предпринимателя Никиты Ванаева.

Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила
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Движение транспорта перекроют с 23 августа по 11 сентября по дороге по улице Тельмана на участке от улицы Правды до дороги по проспекту Дзержинского. А с 23 августа по 6 сентября движение будет закрыто по проспекту Ленинградский на участке от дороги по улице Юности до проезда Юности.

Почти на три недели перекроют две улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Жители дома №51 на улице Победы в Нижнем Тагиле пытаются добиться ремонта участка дороги на подъезде во двор. Они утверждают, что там никогда не было асфальта и что из земли торчат булыжники.

Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
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Перед выборами депутатов городской Думы Екатеринбурга идет борьба групп влияния за будущие мандаты. 11 мандатов в новом созыве Гордумы, как считают эксперты редакции, получит «группа Орлова», пять — «группа Кочеткова», и четыре — «группа Вихарева».

Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
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Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
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