Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Федор Трачук заявился на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра 20 августа. Ранее в 2022 году директор автомойки баллотировался в депутаты городской думы Нижнего Тагила. Однако не смог набрать нужное количество голосов.
Первым документы для участия в конкурсе на пост главы города подал предприниматель из Новоуральска 37-летний Никита Ванаев. Он является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой». Вторым — действующий мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.