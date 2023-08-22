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Страница ВК Федора Трачука

Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила

22 августа 2023, 05:56
Страница ВК Федора Трачука
Директор автомойки Федор Трачук подал документы на участие в конкурсе по отбору на пост главы Нижнего Тагила. Он — третий претендент после действующего мэра Владислава Пинаева и бизнесмена из Новоуральска Никиты Ванаева.

Федор Трачук заявился на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра 20 августа. Ранее в 2022 году директор автомойки баллотировался в депутаты городской думы Нижнего Тагила. Однако не смог набрать нужное количество голосов.

Первым документы для участия в конкурсе на пост главы города подал предприниматель из Новоуральска 37-летний Никита Ванаев. Он является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой». Вторым — действующий мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила
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#Анна Григорьева#Глава города#Конкурс#Участие#Мэр#Бизнесмен#Политика#Эксклюзив#Нижний Тагил
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