Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила

Директор автомойки Федор Трачук подал документы на участие в конкурсе по отбору на пост главы Нижнего Тагила. Он — третий претендент после действующего мэра Владислава Пинаева и бизнесмена из Новоуральска Никиты Ванаева.

Федор Трачук заявился на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра 20 августа. Ранее в 2022 году директор автомойки баллотировался в депутаты городской думы Нижнего Тагила. Однако не смог набрать нужное количество голосов. Первым документы для участия в конкурсе на пост главы города подал предприниматель из Новоуральска 37-летний Никита Ванаев. Он является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой». Вторым — действующий мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила Узнать подробнее