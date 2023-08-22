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Двое жителей Екатеринбурга напали с ножом на сотрудника металлоприема

Двое жителей Екатеринбурга напали с ножом на сотрудника металлоприема

22 августа 2023, 14:47
Фото: 1MI
32-летнему и 34-летнему жителям Екатеринбурга вынесли приговор за разбойное нападение на сотрудника пункта приема металлолома. Происшествие случилось вечером 6 ноября 2020 года.

Молодые люди зашли в пункт приема, сказав, что хотят сдать лом. Когда сотрудник склонился над пакетом, который ему дали якобы посмотреть, один из нападавших стал его бить и требовать деньги, угрожая ножом. Другой злоумышленник в этот момент сам искал купюры, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В итоге приемщик был вынужден отдать им деньги. Сообщники забрали более 80 тысяч рублей и исчезли. В полиции возбудили уголовное дело по факту разбоя. Вскоре сотрудникам ведомства удалось установить личности осужденных и поймать их. Также выяснилось, что оба мужчины были ранее судимы.

Видео: УМВД по Екатеринбургу

После завершения расследования дело было передано в суд. Одного из подсудимых приговорили к двум годам лишения свободы, а другого к семи годам. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 12 сентября 2022 года 35-летний житель Тугулыма решил ограбить магазин. Продавщица, отдав ему деньги, поняла, что она знает налетчика и поинтересовалась, с какой целью он решил пойти на преступление. Мужчина в ответ набросился на нее с ножом, в результате чего женщина скончалась. Грабителя приговорили к 19 годам тюрьмы.

Житель Тугулыма убил владелицу магазина во время ограбления
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