Двое жителей Екатеринбурга напали с ножом на сотрудника металлоприема

Молодые люди зашли в пункт приема, сказав, что хотят сдать лом. Когда сотрудник склонился над пакетом, который ему дали якобы посмотреть, один из нападавших стал его бить и требовать деньги, угрожая ножом. Другой злоумышленник в этот момент сам искал купюры, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.