Двое жителей Екатеринбурга напали с ножом на сотрудника металлоприема

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Молодые люди зашли в пункт приема, сказав, что хотят сдать лом. Когда сотрудник склонился над пакетом, который ему дали якобы посмотреть, один из нападавших стал его бить и требовать деньги, угрожая ножом. Другой злоумышленник в этот момент сам искал купюры, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В итоге приемщик был вынужден отдать им деньги. Сообщники забрали более 80 тысяч рублей и исчезли. В полиции возбудили уголовное дело по факту разбоя. Вскоре сотрудникам ведомства удалось установить личности осужденных и поймать их. Также выяснилось, что оба мужчины были ранее судимы.
После завершения расследования дело было передано в суд. Одного из подсудимых приговорили к двум годам лишения свободы, а другого к семи годам. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, 12 сентября 2022 года 35-летний житель Тугулыма решил ограбить магазин. Продавщица, отдав ему деньги, поняла, что она знает налетчика и поинтересовалась, с какой целью он решил пойти на преступление. Мужчина в ответ набросился на нее с ножом, в результате чего женщина скончалась. Грабителя приговорили к 19 годам тюрьмы.