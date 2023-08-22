Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы

Как рассказал TagilCity.ru один из городских депутатов, пожелавший остаться неизвестным, в прошлом Гордума Екатеринбурга была «прибежищем владельцев местных торговых сетей», которые пытались не пустить в уральскую столицу федеральных ритейлеров. Успешные бизнесмены вроде Олега Хабибуллина принимали участие в законотворчестве, но в какой-то момент, как говорит наш инсайдер, им показалось, что они могут диктовать какие-то условия даже мэру Екатеринбурга, Аркадию Чернецкому… В итоге, большинство из участников тех событий, что называется, «сошли с дистанции».