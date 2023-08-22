Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Техническое большинство в новом созыве Гордумы Екатеринбурга (минимум, 11 мандатов) считают эксперты редакции, получит «группа Орлова» — депутаты, лояльные мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. СМИ называют эту группу «центристами». Обычно «центристы» в парламентах поддерживают «статус кво» и гасят различные протестные инициативы оппозиции. Возможно, так будет и в новом созыве екатеринбургской Думы.
Пять мандатов может получить «группа Кочеткова», этих депутатов свердловские эксперты называют лояльными политическому противнику Орлова, бизнесмену Виталию Кочеткову.
В политическом сообществе Екатеринбурга бытует мнение, что и Кочетков, и Орлов в целом лояльны областной власти, поэтому всерьез «раскачивать лодку» они, по всей видимости, не станут.
Четыре мандата планирует получить «группа Вихарева». Их еще называют «коммунальное лобби», «медицинской фракцией» и так далее. Лидером группы является депутат Гордумы Алексей Вихарев, сын известного криминального авторитета. В этой связи собеседники редакции намекают, что эта группа может лоббировать интересы бизнес-группы, которую в определенных кругах называют «Отель» (а в далеком прошлом — ОПС «Уралмаш»).
Также в Гордуме могут появиться депутаты, аффилированные с некоторыми крупными корпорациями (к примеру, застройщики: «Атомстройкомплекс», «Ренова» и так далее).
Эксперты полагают, что большинство в городской Думе Екатеринбурга, скорее всего, получат лояльные областным властям депутаты.
К примеру, в своем докладе сотрудники научно-исследовательского института Политической Сингулярности имени Никколо Макиавелли прогнозируют «усиление роли строительного лобби в новом созыве гордумы (ключевая роль в процессе принадлежит вице-мэру Р.Галямову)». Как пояснил директор НИИ, Ярослав Ширшиков, речь идет о прогнозе новой конфигурации Гордумы после грядущих выборов. Он определил ряд тенденций на итогам грядущих выборов:
- Усиление группы депутатов, ориентированных лично на Главу Екатеринбурга Алексея Орлова;
- Усиление «коммунальной фракции»;
- Ослабление группы Володина;
- Формирование новой группы депутатов вокруг интересов компании «Ренова»;
- Ослабление городской думы как института (в сравнении с городской администрацией) и ослабление городской администрации в сравнении с областными структурами власти (упразднение горизбиркома и ряд других наблюдаемых событий)».
Что характерно, опрошенные TagilCity.ru политологи тоже не сомневаются в вышеописанной парадигме (что почти все депутаты в новом созыве городского парламента будут лоббировать чьи-то интересы). Вот только видение ситуации у них различается.
С субъективной точки зрения отдельно взятого горожанина, выборы, конечно же, не нужны, — заявил TagilCity.ru к. ф. н., доцент кафедры философии, социологии и культурологии УГПУ, представитель уральской марксистской школы Андрей Коряковцев. — Народ не видит никакой связи между выборами и депутатами — поэтому явка на выборы стабильно низкая. Другое дело, что финансовые группы конкурировали между собой всегда. А в настоящее время они это делают цивилизованно, по установленным «правилам игры». Поэтому сложившаяся сейчас ситуация — не самая плохая из возможных.
Старожилы вспоминают, что в 90-е конкуренция выражалась в стрельбе на улицах города. А сейчас — в подковерных интригах вокруг нового созыва Гордумы. Согласитесь, это гораздо безопаснее для горожан.
Действительно, может появиться мысль, что демократия тяготеет к олигархии, — размышляет в беседе с TagilCity.ru директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — Действительно, многие кандидаты в депутаты (и речь сейчас не только о грядущих выборах) пребывают и пребывали в уверенности, что, получив мандат, они смогут получить преференции для своего бизнеса или принести пользу своему «патрону». Но давайте рассуждать реально. В Гордуме Екатеринбурга техническое большинство получит фракция «Единой России». Предположим, городские депутаты начнут обсуждать и утверждать бюджет города, который составлен администрацией города, в руководстве которой тоже немало именитых «единороссов». Как вы думаете, сумеет ли тот или иной депутат добиться чего-то для себя лично? Сдерживающим фактором амбиций лоббистов здесь послужит фракционная дисциплина ЕР.
По словам политолога, в лоббизме, как таковом, ничего плохого нет. Другое дело, что не все участники процесса понимают, что лоббизм должен быть цивилизованным, должен приносить пользу отрасли в целом, а не только конкретной компании.
Как рассказал TagilCity.ru один из городских депутатов, пожелавший остаться неизвестным, в прошлом Гордума Екатеринбурга была «прибежищем владельцев местных торговых сетей», которые пытались не пустить в уральскую столицу федеральных ритейлеров. Успешные бизнесмены вроде Олега Хабибуллина принимали участие в законотворчестве, но в какой-то момент, как говорит наш инсайдер, им показалось, что они могут диктовать какие-то условия даже мэру Екатеринбурга, Аркадию Чернецкому… В итоге, большинство из участников тех событий, что называется, «сошли с дистанции».
Можно еще вспомнить казус основателя строительной корпорации «Маяк» Владимира Конькова. В политтусовке Екатеринбурга бытовало мнение, что в Облдуму Коньков пошел только ради того, чтобы, чтобы бороться с неким «строительным лобби» в мэрии, которое, якобы, тогда возглавлял «серый кардинал». Закончилась эта история ничем. «Маяк» никаких преференций не получил, а «серый кардинал», в итоге, на какое-то время даже стал вице-губернатором.
Миф о некоем влиянии депутата на какие-либо финансовые процессы выгоден только политтехнологам, — резюмировал Русаков.
Грубо говоря, идею «на кого-то повлиять» политтехнологи попросту продают будущим кандидатам, как товар. Делается это для того, чтобы получить контракт на несколько месяцев.
Предлагаю посмотреть на эту проблему с другой стороны, — говорит д. ф. н., профессор кафедры политических УрФУ, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. — Если екатеринбуржец сходит на выборы и от его одномандатного округа (а у нас большинство депутатов будут — одномандатники) выберут того депутата, которому избиратель симпатизировал, то избиратель получит моральное право попросить «своего» депутата решить, скажем, проблему своего двора. И что плохого в том, что у этого депутата есть возможность найти «спонсоров» для выполнения просьб своих избирателей? Наоборот. Он будет решать эти проблемы эффективнее. Если, конечно, депутат будет думать на перспективу.
Итак, политологи утверждают, что в сложившейся ситуации нет ничего особенно плохого. Во-первых, «продвигая» своих депутатов, элиты конкурируют в рамках установленных властью правил. Во-вторых, депутат-лоббист имеет возможность попросить своего покровителя помочь финансово решить ту или иную проблему (к примеру, избиратели попросили депутата благоустроить им двор). Таким образом, депутаты-лоббисты могут оказаться полезными для своих избирателей. Но вспомнят ли об избирателях новоиспеченные депутаты или посвятят весь свой срок отработке инвестиций своих патронов? Покажет время — и оценят жители Екатеринбурга.