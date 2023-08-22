Фильмы и сериалы популярных онлайн-кинотеатров объединили в «МегаКино»

Четыре крупных видеосервиса — Start, Premier, Иви и Окко теперь можно объединить в единую подписку «МегаКино». Опцию предложили абонентам МегаФона. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

Анализ больших данных показал, что потребители стали реже выбирать только один онлайн-кинотеатр. Как правило, россияне предпочитают менять платформы. На длительном горизонте 48% зрителей видеосервисов активно используют от 2 до 4 приложений, и эта доля растет. Мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса, тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся, — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев. Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц. Благодаря этому сервису, пользователи смогут сэкономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным юзерам видеосервисов, а в сентябре станет доступно всем абонентам оператора. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. PREMIER обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на PREMIER порадует пользователей «МегаКино», — подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра PREMIER Виктория Михно. Фото: 1MI Проект дает возможность миллионам пользователей МегаФона по всей стране получить доступ к собственному контенту оператора. А это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы — лидеры по зрительским просмотрам, заявила руководитель по развитию партнерских программ START Александра Коваленко. https://svr.megafon.ru/?erid=LjN8KPUTu