Из-за предмета похожего на артиллерийскую мину в Нижнем Тагиле эвакуировали дом

По словам источника издания, ремонтная бригада в месте, где проходят сети горячего водоснабжения напротив ДК НТМК, нашла минометный снаряд. Его диаметр составил приблизительно 55 миллиметров. У корпуса отсутствовал взрыватель, а потому он не представлял опасности для окружающих. Он был отправлен на утилизацию.