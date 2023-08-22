Из-за предмета похожего на артиллерийскую мину в Нижнем Тагиле эвакуировали дом

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
19 августа коммунальщики во время земляных работ нашли взрывное устройство. Весь дом был эвакуирован. На место приехали экстренные службы. В течение часа прибыли и саперы.
Предмет был обследован и потом людей пустили обратно в дома, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на очевидцев.
По словам источника издания, ремонтная бригада в месте, где проходят сети горячего водоснабжения напротив ДК НТМК, нашла минометный снаряд. Его диаметр составил приблизительно 55 миллиметров. У корпуса отсутствовал взрыватель, а потому он не представлял опасности для окружающих. Он был отправлен на утилизацию.