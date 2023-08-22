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Из-за предмета похожего на артиллерийскую мину в Нижнем Тагиле эвакуировали дом

Из-за предмета похожего на артиллерийскую мину в Нижнем Тагиле эвакуировали дом

22 августа 2023, 08:06
Фото: 1MI
Похожий на артиллерийскую мину предмет был обнаружен в ходе земляных работ на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Это случилось на улице Металлургов, 14.

19 августа коммунальщики во время земляных работ нашли взрывное устройство. Весь дом был эвакуирован. На место приехали экстренные службы. В течение часа прибыли и саперы.

Предмет был обследован и потом людей пустили обратно в дома, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на очевидцев.

По словам источника издания, ремонтная бригада в месте, где проходят сети горячего водоснабжения напротив ДК НТМК, нашла минометный снаряд. Его диаметр составил приблизительно 55 миллиметров. У корпуса отсутствовал взрыватель, а потому он не представлял опасности для окружающих. Он был отправлен на утилизацию.

Снаряд со взрывателем найден в поле в свердловском селе
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#Происшествия#Нижний Тагил#Опасность#Эвакуация#Экстренные службы#Саперы#Земляные работы#Взрывное устройство#Ирина Кирилова
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