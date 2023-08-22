Мальчик из Свердловской области поучаствовал в передаче на ТВ-канале «Пятница»

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Подросток с пяти лет занимается пауэрлифтингом и может поднимать предметы, которые весят в пять раз больше, чем весит сам мальчик. В том числе он может поднимать и автомобили, рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница».
Согласно правилам передачи, известные гости студии должны угадать таланты каждого ребенка, который участвует в выпуске. За каждую ошибку детская команда получает денежное вознаграждение. В данном проекте участвуют дети от 3 до 16 лет, имеющие самые разные способности и таланты.
Так, в данном выпуске приглашенные знаменитости угадали таланты мальчика и заработали в свою команду 40 тысяч рублей.
Напомним, в апреле 2023 года молодая пара из Екатеринбурга победила в телешоу «Четыре свадьбы». В качестве приза они получили путешествие на двоих.