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Updated Сегодня, 06:03

Мальчик из Свердловской области поучаствовал в передаче на ТВ-канале «Пятница»

Мальчик из Свердловской области поучаствовал в передаче на ТВ-канале «Пятница»

22 августа 2023, 06:03
Фото: Телеканал «Пятница»
13-летний Тимофей Клевакин из поселка Шаля Свердловской области принял участие в передаче «Вундеркинды» на телеканале «Пятница».

Подросток с пяти лет занимается пауэрлифтингом и может поднимать предметы, которые весят в пять раз больше, чем весит сам мальчик. В том числе он может поднимать и автомобили, рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница».

Фото: Телеканал «Пятница»

Согласно правилам передачи, известные гости студии должны угадать таланты каждого ребенка, который участвует в выпуске. За каждую ошибку детская команда получает денежное вознаграждение. В данном проекте участвуют дети от 3 до 16 лет, имеющие самые разные способности и таланты.

Так, в данном выпуске приглашенные знаменитости угадали таланты мальчика и заработали в свою команду 40 тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2023 года молодая пара из Екатеринбурга победила в телешоу «Четыре свадьбы». В качестве приза они получили путешествие на двоих.

Пара из Екатеринбурга победила в шоу «Четыре свадьбы»
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#Елизавета Зиборова#Передача#Телешоу#Подросток#Мальчик#Пауэрлифтинг#Талант#Дети#Ребенок#Свободное время#Свердловская область
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