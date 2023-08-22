Новые тепловые сети за 5,5 миллионов рублей построят для школы №32 в Нижнем Тагиле

Ранее на обходе с главой Нижнего Тагила подрядчик рассказал об обнаруженной при реконструкции школы проблеме. Дело в том, что диаметр нынешней трубы не позволит полноценно обеспечивать образовательное учреждение теплом. Более того, есть риск чрезмерной нагрузки на тепловые сети квартала. Все это, без модернизации, усложнится возросшими мощностями школы №32, передавал TagilCity.ru в марте 2023 года.