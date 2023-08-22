Новые тепловые сети за 5,5 миллионов рублей построят для школы №32 в Нижнем Тагиле

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Ранее на обходе с главой Нижнего Тагила подрядчик рассказал об обнаруженной при реконструкции школы проблеме. Дело в том, что диаметр нынешней трубы не позволит полноценно обеспечивать образовательное учреждение теплом. Более того, есть риск чрезмерной нагрузки на тепловые сети квартала. Все это, без модернизации, усложнится возросшими мощностями школы №32, передавал TagilCity.ru в марте 2023 года.
Работы по строительству наружных сетей теплоснабжения, согласно техзаданию, планируют закончить не позднее 31 октября. После оформления необходимой документации, проведения экспертизы и подготовительных работ, подрядчик займется непосредственно строительством тепловых сетей. Временные коммуникации также подрядчик берет на себя, согласно проекту. Потенциальному исполнителю дадут 30 дней на устранение замечаний, обнаруженных в ходе эксплуатации сетей.
Добавим, ремонт школы №32 продолжается в ускоренном режиме. Ежедневно на объекте трудятся около 80 человек. Проводится обновление сетей электроснабжения, водоотведения, водоснабжения и теплового контура. Задача подрядчика — подключить отопление к середине сентября, передает мэрия Нижнего Тагила.