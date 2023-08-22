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Врач рассказала о восстановлении рабочего, пострадавшего на НТЗМК в Тагиле

«Охнули мы». Как спасли жителя Тагила с ампутированными ногами после ЧП на НТЗМК

22 августа 2023, 06:48
Фото: Александр Лысков

Врач рассказала о восстановлении рабочего, пострадавшего на НТЗМК в Тагиле

О том, как проходит восстановление Александра из Нижнего Тагила после ЧП на НТЗМК, в результате которого ему были ампутированы обе ноги, рассказала главный врач клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова.

По словам врача, молодой человек позитивен, говорит, что у него все хорошо.

Я захожу в одну из палат, и еще от дверей спрашиваю парня, который лежит у окна: Саша, как сегодня, у тебя дела». В ответ — «Так все, Ирина Геннадьевна, хорошо.» Красивая улыбка и некоторое недоумение, а что может быть не так? — пишет Ирина Волкова в одном из своих постов.

После того, как на Александра упал груз весом в три тонны во время работы, ему были полностью ампутированы ноги. По словам врача, отсутствуют даже тазобедренные суставы. Александр теперь имеет рост 83 сантиметра. Ранее он составлял 178 сантиметров.

В клинику мужчина поступил в апреле 2023. Он весил 28 килограмм. Он не мог есть, у него были открытые незаживающие раны. Ему давали тяжелые анальгетики.

Фото: Ирина Волкова
Говорить не мог, сил не было, задыхался. Не мочился, из мочевого пузыря — трубка. Сам —видно было, что похоже уже не здесь. Охнули мы. Попробовали хоть как-то приподнять, чтобы напоить, тут же теряет сознание, давление не держит. По взгляду непонятно было, узнает ли тебя, — рассказала Ирина Волкова.

Она отметила, что работает уже 36 лет в профессии, но с подобным случаем сталкивалась однажды — у инвалида ВОВ. Сначала у врачей стояла задача, чтобы молодой человек выжил. Они его выхаживали, но раны не заживали. Тогда Ирина обратилась к одному из знакомых хирургов, который провел операцию по пересадке кожи с рук на ноги.

Через пару недель — отличная, новость, все прижилось, ничего не отторгнулось. Уже есть своя кожа толщиной 0,3 миллиметра. 0,3! Ее глазом почти не видно. Но это уже кожа! — пишет Ирина Волкова.

Впоследствии Александра перевели обратно. Теперь он весит 34 килограмма, способен находиться на вертикализаторе, а также держит давление. Теперь врачи помогают ему восстанавливаться дальше.

Врач отметила, что пока остаются проблемы, которые нужно решать хирургически.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Травма#Ирина Кирилова#Спасение жизни#Обезболивание#Раны
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