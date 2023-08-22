«Охнули мы». Как спасли жителя Тагила с ампутированными ногами после ЧП на НТЗМК

Она отметила, что работает уже 36 лет в профессии, но с подобным случаем сталкивалась однажды — у инвалида ВОВ. Сначала у врачей стояла задача, чтобы молодой человек выжил. Они его выхаживали, но раны не заживали. Тогда Ирина обратилась к одному из знакомых хирургов, который провел операцию по пересадке кожи с рук на ноги.