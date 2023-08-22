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Почти на три недели перекроют две улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Почти на три недели перекроют две улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле

22 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI
Движение временно будет запрещено на дороге по улице Тельмана и по проспекту Ленинградский в Нижнем Тагиле.

На время проведения работ по ремонту участка теплотрассы, с 23 августа по 11 сентября, будет закрыто движение по дороге по улице Тельмана на участке от улицы Правды до дороги по проспекту Дзержинского. Это необходимо для безопасности дорожного движения.

Также с 23 августа по 6 сентября движение будет закрыто по проспекту Ленинградский на участке от дороги по улице Юности до проезда Юности.

До 23 августа на обоих участках должны быть установлены дорожные знаки, предупреждающие о перекрытиях. Ответственность за это возложена на «Горэнерго-НТ».

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Дорожное движение#Перекрытие дорог#Дарья Сорокина
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