Почти на три недели перекроют две улицы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
На время проведения работ по ремонту участка теплотрассы, с 23 августа по 11 сентября, будет закрыто движение по дороге по улице Тельмана на участке от улицы Правды до дороги по проспекту Дзержинского. Это необходимо для безопасности дорожного движения.
Также с 23 августа по 6 сентября движение будет закрыто по проспекту Ленинградский на участке от дороги по улице Юности до проезда Юности.
До 23 августа на обоих участках должны быть установлены дорожные знаки, предупреждающие о перекрытиях. Ответственность за это возложена на «Горэнерго-НТ».