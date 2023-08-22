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Проститутка обворовала и заперла в квартире жителя Карпинска

Проститутка обворовала и заперла в квартире жителя Карпинска

22 августа 2023, 09:17
Фото: 1MI
В Уфе девушка легкого поведения заперла в квартире жителя Карпинска, которого перед этим еще и обворовала. 48-летний мужчина находился в командировке.

Запертый — инженер Дмитрий — он ехал домой из командировки, а по пути остановился в Уфе на несколько дней. Там он решил вызвать проститутку на дом, пишет Ural Mash.

Он договорился о встрече с девушкой Ларисой и отдал ей за услуги 10 тысяч рублей. Однако во время встречи он переборщил с алкоголем и уснул. Тогда Лариса взяла его телефон и убежала, закрыв мужчину в квартире.

Когда Дмитрий проснулся, то не знал, что ему делать, так как собственница квартиры пока не возвращалась. Лишь на третий день он докричался до консьержки. Она вызвала полицию.

Проститутку нашли. Оказалось, что она ранее судима за кражу. Возбуждено уголовное дело.

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#Свердловская область#Уголовное дело#Командировка#Криминал#Судимость#Инженер#Дарья Сорокина#Проститутка
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