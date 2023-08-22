«Просто проплывал мимо»: 9-летний мальчик спас сверстницу в пруду на Урале

По словам матери Тимофея, водоем с одной стороны пологий, а с другой — обрывистый. Дно там глубокое. За это водоем любят ныряльщики. В тот день на пруд также пришли сверстница Тимофея и ее подруга. С ними не было взрослых. Старшая девочка ныряла и стала уговаривать нырнуть и младшую. Та нырнула, но выплыть не смогла, пишет «КП-Екатеринбург».