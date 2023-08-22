«Просто проплывал мимо»: 9-летний мальчик спас сверстницу в пруду на Урале

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Инцидент случился днем 16 августа. Тимофей вместе с друзьями и дедушкой отправился купаться на местный пруд, сообщается в группе «Сила Березовского в людях» во «Вконтакте».
По словам матери Тимофея, водоем с одной стороны пологий, а с другой — обрывистый. Дно там глубокое. За это водоем любят ныряльщики. В тот день на пруд также пришли сверстница Тимофея и ее подруга. С ними не было взрослых. Старшая девочка ныряла и стала уговаривать нырнуть и младшую. Та нырнула, но выплыть не смогла, пишет «КП-Екатеринбург».
Тогда Тимофей прыгнул в воду и поплыл ей на помощь.
Мой ребенок единственный, кто поплыл, хотя вокруг были и взрослые. Но они предпочли просто смотреть, как ребенок спасает школьницу. Он держал ее со спины и поплыл к берегу. Девочка была в стрессе, а потом просто ушла вместе с подругой, — рассказывает мама Тимофея.
Она отметила, что Тимофей в этом году окончил третий класс. Себя героем он не считает. Он увлекается спортом и музыкой. В частности, мальчик любит играть на гитаре.