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Сбитая катером женщина в Нижнем Тагиле переведена из реанимации

Сбитая катером женщина в Нижнем Тагиле переведена из реанимации

22 августа 2023, 04:53
Фото: 1MI
Ирину Подмазову из Нижнего Тагила, которую сбило катером на Тагильском пруду, перевели из реанимации в отделение.

Как рассказал супруг пострадавшей Иван Подмазов, ее состояние значительно улучшается: сознание проясняется, к женщине возвращается речь и она может уже разговаривать. Врачи утверждают, что темпы и динамика восстановления положительные.

Иришку перевели из реанимации в отделение, она потихоньку приходит в ясное сознание, появилась речь и мы с ней уже разговариваем! — сообщает Иван.

Кроме того, по словам Ивана, он собирается перевести свою жену в Клинический институт мозга, который находится в Березовском, для дальнейшей медпомощи и курса реабилитации.

Также мужчина поблагодарил всех, кто оказывал материальную и финансовую помощь и оказывал поддержку словами, стихами и другими способами.

Напомним, 28 июля 2023 года катер сбил женщину, которая в это время находилась на сапе вместе со своим сыном. Мальчик не пострадал, а женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Некоторое время пострадавшая находилась без сознания.

Стало известно о состоянии девушки, сбитой катером в Нижнем Тагиле
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