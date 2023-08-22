Сбитая катером женщина в Нижнем Тагиле переведена из реанимации

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Как рассказал супруг пострадавшей Иван Подмазов, ее состояние значительно улучшается: сознание проясняется, к женщине возвращается речь и она может уже разговаривать. Врачи утверждают, что темпы и динамика восстановления положительные.
Иришку перевели из реанимации в отделение, она потихоньку приходит в ясное сознание, появилась речь и мы с ней уже разговариваем! — сообщает Иван.
Кроме того, по словам Ивана, он собирается перевести свою жену в Клинический институт мозга, который находится в Березовском, для дальнейшей медпомощи и курса реабилитации.
Также мужчина поблагодарил всех, кто оказывал материальную и финансовую помощь и оказывал поддержку словами, стихами и другими способами.
Напомним, 28 июля 2023 года катер сбил женщину, которая в это время находилась на сапе вместе со своим сыном. Мальчик не пострадал, а женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Некоторое время пострадавшая находилась без сознания.