Школьное питание подорожает в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Новое постановление 22 августа подписал мэр Алексей Орлов, пишет Е1. Теперь, к примеру, завтрак в начальной школе будет стоить 85,2 рубля в день вместо 81,2 рубля.
Отмечается, что все дети с первого по четвертый класс питаются в столовых бесплатно. А завтрак у учеников всех остальных классов теперь будет стоить 98,52 рубля (вместо 93,57 рубля).
У учеников второй смены другие расценки. Обед с нового года будет стоить 127,79 рубля (ранее 121,52 рубля), а в средних классах — 147,79 рубля (вместо 140,37 рублей).
Двухразовое питание тоже стало дороже. Завтрак и обед у младшеклассников обойдется их родителям в 212,99 рубля, а в старших — 246,31 рубля (ранее они стоили 202,54 и 233,94 рубля).
Обучающиеся на дому смогут оформить компенсацию на питание: за каждый день родителям должны вернуть по 132,7 рубля.