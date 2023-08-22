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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Школьное питание подорожает в Екатеринбурге

Школьное питание подорожает в Екатеринбурге

22 августа 2023, 13:14
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге увеличилась стоимость школьного питания. С 1 сентября 2023 года будут другие расценки.

Новое постановление 22 августа подписал мэр Алексей Орлов, пишет Е1. Теперь, к примеру, завтрак в начальной школе будет стоить 85,2 рубля в день вместо 81,2 рубля.

Отмечается, что все дети с первого по четвертый класс питаются в столовых бесплатно. А завтрак у учеников всех остальных классов теперь будет стоить 98,52 рубля (вместо 93,57 рубля).

У учеников второй смены другие расценки. Обед с нового года будет стоить 127,79 рубля (ранее 121,52 рубля), а в средних классах — 147,79 рубля (вместо 140,37 рублей).

Двухразовое питание тоже стало дороже. Завтрак и обед у младшеклассников обойдется их родителям в 212,99 рубля, а в старших — 246,31 рубля (ранее они стоили 202,54 и 233,94 рубля).

Обучающиеся на дому смогут оформить компенсацию на питание: за каждый день родителям должны вернуть по 132,7 рубля.

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