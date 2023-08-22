Столбы выбросов замечены с Челябинского металлургического комбината

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Эколог рассказал, что «рыжий гриб», который наблюдается над предприятием — это диоксид азота, пишет Ural Mash.
Такой дым, как отмечает специалист, может быть опасен. Все зависит о того, насколько его содержание в воздухе значительно и продолжительно. Если дышать им долго, то появляется риск получить бронхит и эмфизему легких, добавил он.
Точки гидрометцентра вокруг завода никаких избыточных выбросов не обнаружили. Это связано с тем, что они находятся слишком высоко. За день до этого на место приезжал губернатор с проверкой и после этого выбросы пообещали снизить на 40%.