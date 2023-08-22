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Столбы выбросов замечены с Челябинского металлургического комбината

Столбы выбросов замечены с Челябинского металлургического комбината

22 августа 2023, 13:50
Фото: Ural Mash
С Челябинского металлургического комбината идут столбы выбросов. Жители жалуются, что в окрестностях завода сложно дышать.

Эколог рассказал, что «рыжий гриб», который наблюдается над предприятием — это диоксид азота, пишет Ural Mash.

Такой дым, как отмечает специалист, может быть опасен. Все зависит о того, насколько его содержание в воздухе значительно и продолжительно. Если дышать им долго, то появляется риск получить бронхит и эмфизему легких, добавил он.

Точки гидрометцентра вокруг завода никаких избыточных выбросов не обнаружили. Это связано с тем, что они находятся слишком высоко. За день до этого на место приезжал губернатор с проверкой и после этого выбросы пообещали снизить на 40%.

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#Происшествия#Экология#Риск#Челябинск#Гидрометцентр#Диоксид азота#Дарья Сорокина#Металлургический комбинат#Бронхит
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