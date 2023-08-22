Суд в Екатеринбурге выпустил по УДО родного отца погибшего Далера

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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28 июня 2023 года суд Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в УДО Худжановиддину. Однако его адвокат обжаловал это решение.
Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства об УДО. Бобиев Х.С. выйдет из мест лишения свободы раньше на 1 год 1 месяц 17 дней, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Мужчина был признан виновным в разбое 24 июля 2018 года. Ему было назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.
Напомним, что 26 июня 2023 года Вероника Наумова заявила об исчезновении Далера. По ее словам, ребенок ушел из дома, пока все спали. Через три дня она призналась, что мальчик скончался и его тело находится в арендованном гараже. 30 июня женщина была задержана на два месяца.
Проведенная экспертиза не принесла ясности относительно причины смерти ребенка. В данный момент проводится проверка психического состояния Наумовой.