Суд в Екатеринбурге выпустил по УДО родного отца погибшего Далера

Напомним, что 26 июня 2023 года Вероника Наумова заявила об исчезновении Далера. По ее словам, ребенок ушел из дома, пока все спали. Через три дня она призналась, что мальчик скончался и его тело находится в арендованном гараже. 30 июня женщина была задержана на два месяца.