Свердловская доярка отсудила 250 тысяч после ЧП в коровнике

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Известно, что женщина работает в сельскохозяйственном кооперативе «Искра» дояркой. 11 января, когда она доила корову, одно из животных толкнуло женщину и она упала и ударилась тазом.
Врачи диагностировали у доярки перелом шейки левого бедра со смещением. Медики расценили эту травму как тяжелую, сообщили в свердловской прокуратуре.
Проверка показала, что работница не была обеспечена инструментами фиксации животного. Также она была допущена к работе без обучения. В результате суд постановил взыскать с работодателя женщины 250 тысяч рублей моральной компенсации.