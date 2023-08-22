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Свердловская доярка отсудила 250 тысяч после ЧП в коровнике

Свердловская доярка отсудила 250 тысяч после ЧП в коровнике

22 августа 2023, 08:43
Фото: 1MI
В Свердловской области доярка сумела отсудить 250 тысяч рублей моральной компенсации за несчастный случай, который произошел с ней в коровнике.

Известно, что женщина работает в сельскохозяйственном кооперативе «Искра» дояркой. 11 января, когда она доила корову, одно из животных толкнуло женщину и она упала и ударилась тазом.

Врачи диагностировали у доярки перелом шейки левого бедра со смещением. Медики расценили эту травму как тяжелую, сообщили в свердловской прокуратуре.

Проверка показала, что работница не была обеспечена инструментами фиксации животного. Также она была допущена к работе без обучения. В результате суд постановил взыскать с работодателя женщины 250 тысяч рублей моральной компенсации.

В Свердловской области прокуратура помогла дояркам вернуть премии
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#Происшествия#Травма#Прокуратура#Свердловская область#Перелом#Работодатель#Несчастный случай#Моральная компенсация#Дарья Сорокина#Доярка#Коровник
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