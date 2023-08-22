«Теперь слово за туристами»: с берегов Чусовой вывезли более полутоны отходов

Основными загрязнителями лесов вдоль реки были и остаются влажные синтетические салфетки, а также самая разнообразная тара: пластиковая и стеклянная. Всего, по подсчетам «Героев Чусовой», было собрано 97 полных мешков отходов. Однако волонтеры отмечают, что за все время сплава не было обнаружено ни одной крупной свалки.