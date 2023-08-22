tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

«Теперь слово за туристами»: с берегов Чусовой вывезли более полутоны отходов

«Теперь слово за туристами»: с берегов Чусовой вывезли более полутоны отходов

22 августа 2023, 09:30
Фото: «РИФЕЙ»
В середине августа в очередной раз прошла акция «Герои Чусовой». В рамках сплава от Усть-Утки до Еквы волонтеры собрали и вывезли около 700 килограммов отходов.

Основными загрязнителями лесов вдоль реки были и остаются влажные синтетические салфетки, а также самая разнообразная тара: пластиковая и стеклянная. Всего, по подсчетам «Героев Чусовой», было собрано 97 полных мешков отходов. Однако волонтеры отмечают, что за все время сплава не было обнаружено ни одной крупной свалки.

Фото: «РИФЕЙ»

Организаторы акции «Герои Чусовой» поблагодарили активистов за помощь в осуществлении намеченных планов.

Большое спасибо всем тагильчанам и не только, что находите силы и время поддерживать порядок в одном из значимых для всей Свердловской области природных парков. Теперь слово за туристами, которые должны позаботиться, чтобы взятые с собой салфетки и одноразовая посуда не оставались в лесу, а отправлялись на утилизацию. Тем более, что на сегодняшний день необходимая для этого инфраструктура на территории Чусовой создана, — отметил исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Фото: «РИФЕЙ»

Между тем, масштабами акции «Герои Чусовой» охвачена еще не вся длина реки. В следующем году активисты акции планируют организовать сплавы по более диким местам. Там туристов меньше, но отходы тоже накапливаются, а их необходимо убирать для сохранения первозданной красоты природы и защиты экологии.

#Общество#Нижний Тагил#Экология#Мусор#Отходы#Волонтеры#Акция#Вывоз мусора#Мусорка#Чусовая#Рифей#Федор Потапов#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
Вчера, 06:57
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
Вчера, 04:16
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
Вчера, 12:57
«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО
Вчера, 11:52
Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
19 августа, 11:50