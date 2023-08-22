«Теперь слово за туристами»: с берегов Чусовой вывезли более полутоны отходов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Основными загрязнителями лесов вдоль реки были и остаются влажные синтетические салфетки, а также самая разнообразная тара: пластиковая и стеклянная. Всего, по подсчетам «Героев Чусовой», было собрано 97 полных мешков отходов. Однако волонтеры отмечают, что за все время сплава не было обнаружено ни одной крупной свалки.
Организаторы акции «Герои Чусовой» поблагодарили активистов за помощь в осуществлении намеченных планов.
Большое спасибо всем тагильчанам и не только, что находите силы и время поддерживать порядок в одном из значимых для всей Свердловской области природных парков. Теперь слово за туристами, которые должны позаботиться, чтобы взятые с собой салфетки и одноразовая посуда не оставались в лесу, а отправлялись на утилизацию. Тем более, что на сегодняшний день необходимая для этого инфраструктура на территории Чусовой создана, — отметил исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Между тем, масштабами акции «Герои Чусовой» охвачена еще не вся длина реки. В следующем году активисты акции планируют организовать сплавы по более диким местам. Там туристов меньше, но отходы тоже накапливаются, а их необходимо убирать для сохранения первозданной красоты природы и защиты экологии.